【新冠肺炎】禁酒令林鄭猶豫不決　行政會議一盤散沙

香港正受新冠肺炎第二波侵襲，特首林鄭月娥周一（23日）公布「禁酒令」，惟其後三日具體政策仍未見出台，多名行政會議成員更公開表示不認為措施可阻止市民聚集。特首的防疫措施有欠周全和遲緩，無疑值得批評，但作為建制核心的行會成員，卻在此時與其割席，又提不出具充份論述的反建議，同是無益於事，社會期望的是一個有領導力及說服力的政府。

特首林鄭月娥在3月23日的記者會表明，為「減少社交接觸和一些聚集」，決定透過修訂法律，暫時禁止領有酒牌的食肆、酒吧和會社售賣和供應酒類飲品。其在論證「禁酒令」的因由時，提出「如果喝醉些便會有些更親密的行為，令交叉感染的風險增加」的原因，無疑略帶魯迅筆下「一見短袖子，立刻想到白臂膊」的影子，落人笑柄，而措施未遍及其他食肆和消閒場所，也為人質疑。但其目標無疑是減少市民外出聚會的機會，以及防止再現「蘭桂坊感染群組」，也向愛消遣聚集的市民發出了警號。

許樹昌：無傾過禁酒

然而，「禁酒令」公布後至少三天，執行細則仍未出台，讓人覺得港府應對疫情的工作只是見步行步，既不周全，亦無遠見。自疫情爆發後，港府無論在口岸檢疫、「口罩荒」、公務員在家工作和家居隔離的安排中，不但行政漏洞多多，更明顯落後於病毒傳播的速度和範圍，港府制定政策的往往只能觸及過去疫情的變化，而非按照不同模型，推敲潛在的不同情景，並制定各種應急方案，適時推出。情況有如特首周一表明，會「與酒樓和餐廳業界商討，希望他們能夠提出怎樣可以進一步減低這類聚會」後，一方面未見有細則出台，說明「禁酒令」如何落實，另一方面惹起業界大感不滿，甚至表明如政府硬推禁令，不排除有升級行動。特首四名抗疫顧問之一的許樹昌表示，未曾與政府商討「禁酒令」；行會七名成員更公開質疑措施的成效，令社會摸不着頭腦，到底「禁酒令」由誰提出。

從各行會成員的反應來看，「禁酒令」應落入「緊急情況下採取措施的事宜」，使行政長官宣布前無須徵詢行政會議。但行會成員以社會領袖或專業精英身分協助特首決策，應更有建設地分析不同措施利弊。事實上「禁酒令」也總算是聊勝於無，為增加社交距離的權宜之計。但在目前疫情風高浪急之際，行會成員卻見「KOL化」，各自在傳媒訪問、社交平台等批評林鄭月娥，縱然吸引了傳媒報道及社會關注，卻不見得可提升防疫的效率和成效。他們若有真知灼見，就應該直接在行會內提出，而非一盤散沙般各自表述。更甚是，身兼立法會飲食界議員的張宇人似乎忘掉自己的雙重身分，在既得利益和選舉考慮下，只懂得維護業界利益，不斷重申政府應為損失「找數」，毫無意願承擔起行會成員應有的職能。

一場大疫，不但暴露港府在危機處理上的遲緩和漏洞，更將本港政制的缺點表露無違。行政會議重要的地位，本是協助行政長官作出重大決策的徵詢機構，惟港府近日或因情勢危急，推出新措施時未能及時徵詢行會，使部分成員有感遭到邊緣化，紛紛公開地一陳己見，個別雙料議員更可能欲在選舉臨近前，刷刷存在感。行會既有保密制和集體負責制，便說明了特首與行會成員應同坐一船，同謀善策。因此在此等影響重大的政策上，特首更應該與行會成員取得共識。