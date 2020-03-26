【新冠肺炎】增加社交距離　林鄭不能猶豫不決

衛生防護中心周四（26日）公布，當日新增43宗確診個案，當中14宗無外遊紀錄，反映新冠肺炎隨輸入個案在本地人與人間傳播。正如多名專家指出，政府應該推出更嚴厲措施，增加市民的社交距離，盡快壓制疫情。日前提出了「禁酒令」的特首林鄭月娥，實應果斷。

林鄭月娥周一（23日）宣布，將修例暫停擁有酒牌的食肆和酒吧賣酒，以減少市民消遣聚集。林鄭的「酒後親密」之說引來社會嘲笑，葉劉淑儀等行會成員則質疑措施成效，連中大教授、政府顧問許樹昌也表示未曾討論。誠然，單單禁止食肆賣酒能否減少市民聚集，的確成疑，但政府的訊息相當清晰，就是要市民減少外出消遣，增加社交距離。

特首林鄭月娥周一宣布，將禁止食肆賣酒。（羅君豪攝）

日增逾30宗

回看香港疫情，政府有必要以軟或硬的措施，增加市民之間的社交距離。上周四（19日）起計七天，香港每日新增個案平均達31宗。即使政府上周六（21日）宣布復課無期、公務員重新在家工作等，隨後幾天的確診數字仍未呈回落趨勢，周四衛生防護中心公布再增43宗個案，當中14宗無外遊紀錄，1宗未知感染源頭，情況實在不容忽視。歐美社會的經驗亦告訴我們，即便是掉以輕心一、兩星期，已足以造成一發不可收拾的大爆發。

毋庸置疑，強制措施會令商戶尤其食肆帶來損失，但社會亦應明白，若然疫情惡化甚至社區爆發，沒有商戶能獨善其身。面對社會及經濟不確定性時，商家的損失亦會更大。微軟創辦人蓋茨近日批評美國總統特朗普時，表示「很難跟人說『繼續去餐廳吧，買新屋，無視那街角的一堆屍體。我們想你繼續消費，因為有一名政客認為國民生產總值增長是唯一有意義的事』」，此番道理，香港的商人應該同意。

很難跟人說「繼續去餐廳吧，買新屋，無視那街角的一堆屍體。我們想你繼續消費，因為有一名政客認為國民生產總值增長是唯一有意義的事」。 微軟創辦人蓋茨

「助推」減少民眾行為

事實上，部份快餐店已在本周宣布暫停晚市，改做外賣，以減少市民在餐廳內聚集，也可減少他們外出消遣的機會。這些措施跟限制賣酒一樣，當然不可能完全斷絕市民外出，但透過增加不便、減少服務等，既如同向市民發出警告訊號，也可透過阻力來減少市民外出活動的動機。在政策與行為心理學上，此為「助推」（Nudge）。

故此，特首林鄭月娥實在不用猶豫不決，應果斷強制食肆的晚市只做外賣，令市民減少外出消遣。這比起「禁酒令」的影響更大，社會的迴響亦必然更大，當中業界亦要蒙受損失。但香港社會只要盡快挺過疫情，阻截疫症傳播，最終社會所有人均會得益。政府既可透過抗疫基金協助受影響的食肆，尤其幫助僱員，受影響的市民亦要體諒及配合。