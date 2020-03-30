【新冠肺炎】特首須掌握限制令的推行節奏

新冠肺炎肆虐，過去一周本地確診個案急增逾倍，政府於上周五（27日）以《預防及控制疾病條例》對飲食業提出多項要求，減少人群聚集，措施陸續於周末生效。然而實施初段出現不少混亂，有食肆無所適從，更有酒吧無視要求如常營業，當中部份原因為政府制策執行倉促，方針上更是朝令夕改，業界一時未能消化要求、未能及時變陣應對。正如特首林鄭月娥承認，「措施成效決定於市民支持」，政府須更好掌握推行管制措施的節奏，不能反令社會添亂。

特首林鄭月娥於周五傍晚宣布訂立《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》 ，當中包括要求公共娛樂場所，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、桌球室、保齡球室及溜冰場、戲院及租用處所（如Party Room）須自周六（28日）下午6時半起關閉兩周。另外亦對食肆、酒樓酒吧提出多項要求，如餐廳只能招待一半客人、每枱只能供4人使用、餐枱間須距離1.5米及須為食客量度體溫及提供消毒潔手液等，此類措施於周日（29日）零時起生效，為期14日。

部署混亂難適應

然而，措施實施情況相當混亂。食衛署指出，迄周日（29日）署方共巡查3,200多間餐飲業務處所，共作出約280次勸喻提示，主要與為顧客量度體溫、餐桌距離未符規定有關。有食肆指須特地添置紅外線探熱器，惟因市面出現缺貨情況難以為之。另外亦有顧客拒絕配合食肆職員探熱，情況混亂。此外，有報章記者於「限聚令」實施後實訪中環蘇豪區，發現大部分酒店如常營業，不論顧客人數、餐枱距離等均違反限制。

疫情爆發第二波，政府有必要採取嚴厲措施限制人群聚集，但新措施反造成混亂，政府倉促推行實為主因。港府於27日傍晚公布新一輪措施，惟卻須在翌日傍晚後執行，可見受限群體只有一天左右消化、適應有關措施。更甚者，整條《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》更於28日晚才正式刊憲，換言之直至在食肆、酒吧等公眾地方正式「限聚」的數小時前，政府新措施的詳細條文才正式面世，業界與市民未能及時應對也不令人意外。

而更根本的是，政府針對飲食界的政策朝令夕改，港府於上周一（23日）宣稱將立例「禁酒」，要求全港八千多間持酒牌的酒吧、食肆和會社暫時停售及供應酒類，其後出現社會、特別是業界強烈反響，甚至多名行會成員均齊聲反對，直到周五（27日）港府宣布全新的針對飲食業措施，卻未有包括「禁酒」，林鄭卻解釋當初提出只屬「建議」，事後引起公眾討論亦為好事。然而，政府政策對飲食界部署影響甚深，但一方面「禁酒」與否可待公眾討論，另一方面「限聚」卻須於短時間內立法生效，如此突然的管制絕對教業界措手不及。

特首林鄭月娥周一宣布，將禁止食肆賣酒。（羅君豪攝）

政府須加強《條例》執法

無論如何，目前始終為疫情會否進一步蔓延的關鍵時刻，政府管制縱使不盡完美，但始終有其必要。始終，社會就立法總需要適應期，而警方表示規例實施初期會主要以口頭解釋、勸喻或警告方式，提醒市民配合規例要求，此般的從寬處理絕對有助業界漸作適應。然而，政府亦須注意在非常時期，給予業界的寬限時間始終不宜過長，況且《條例》生效的時間亦只有14天，倘若寬鬆處理時間過長，《條例》實與虛設無異，政府必須於未來數天逐漸加緊管制、執法，逐漸收緊市民到食肆、酒吧等場所聚集的空間。