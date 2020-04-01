【新冠肺炎】政府應關閉更多消閒場所

本港周二（31日）確診個案突破700宗，當中首度出現「卡拉OK」小群組爆發，七名市民上周二（24日）到尖沙嘴「唱K」，其後當中五人確診。然而港府自周末起暫封的多種公共娛樂場所不包活卡拉OK，可謂漏洞所在。政府應盡快延伸限制令至其他如「K房」般具傳播風險的公眾場所。

本港上周確診個案急增，當中食肆、酒吧等成為傳播溫床，港府遂於周五（27日）宣布限制餐飲及娛樂場所，於周末起暫時封閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所及供租用舉行社交聚會的處所（即派對房間）共六種場所，另外要求食肆經營須遵從多項要求，如餐桌人數上限及距離等。

尖沙咀RED MR卡拉OK五人小型爆發。（歐嘉樂攝）

然而，政府限制令存在漏洞，特別是未有包括如卡拉OK、麻將館等熱門娛樂場所。政府解釋限制令中所封閉的「表列處所」，是分別根據《遊戲機中心條例》、《商營浴室規例》、《公眾衞生及市政條例》及《公眾娛樂場所規例》來定義，但由於卡拉OK場所具食物牌照，故將以食肆的規範用於卡拉OK場所，亦未有要求停業。

漏掉卡拉OK、麻將館大錯特錯

然而，不少專家連日來指出「K房」的危險根本不較戲院、Party Room為低，如醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出「唱K」時間普遍較長，期間製造不少口沫，即使戴了口罩唱歌亦相當危險，更何況市民長時間逗留「K房」內，其通風系統或增加傳播風險 。感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦指出，「K房」內具不少共用設施，其中獨立廁所若經帶菌者使用後或會間接傳染其他房間使用者。政府一直強調防疫部署以科學為本，早應從善如流。

無疑，不少卡拉OK按食肆管制，安排房內枱與枱之間隔離相距1.5米，且每張枱、甚至每間房最多只能容納4人等，但問題是「K房」除唱歌外更可進行多項活動，如進食、傾談、玩骰盅等，難以排除市民有緊密接觸、口沫橫飛等情況，更何況「K房」始為密閉空間，職員難以時刻監察房內情況。就算食環署自禁例實施後共巡查5,700多間餐飲場所，當中包括19間卡拉OK，但此般巡查能否阻止市民於房內進行高危活動，特別市民大有機會在去執法人員離開後「打回原形」，故效率始終成疑，卡拉OK場所始終關門防疫。

此外，麻將館亦為另一亟待關閉的娛樂場所。麻將活動涉「摸牌」、「換人」，有接觸傳播、交叉感染的風險，更何況不少麻將房、甚至麻將館本身就是密閉空間，若空氣不夠流通，病毒可以長時間停留在環境中，故場所本身環境並不理想。

封閉令須全面檢討 惟不能忽視受影響人士

有傳行政會議周三（1日）早上召開緊急會議，政府將拍板關閉卡拉OK及麻雀館，為期兩周，無疑是後知後覺，政府防疫部署又一次教人失望。更重要的是，政府如要堵塞漏洞，除上述場所外，必須審視其他具高度傳播風險、卻未有列入法例規管內的場所，尤其是與緊密接觸有關活動的地方。舉例說，政府豁免了未來舉行的三個賽馬日於限制令外，屆時入場人士只須於場內戴口罩、進場前填寫健康申報表及接受體溫檢查等，即可到場觀看賽事，顯然是繼續縱容人群聚集，實在不甚理想，政府應一併作出檢討。

誠然，當政府對經濟活動愈禁愈多，東主和顧客均受不少影響。有中小型娛樂場所營運者更直言他們只會成為禁令下的最大輸家，相反其他大型場所受影響較少，或最少能變陣應對，他們自覺不公平。政府政策要平衡防疫需要、市民生計、甚至經濟復蘇等多項因素，不少中小型企業營運無疑需援助，因此當局同時須盡快公布下一輪抗疫基金。