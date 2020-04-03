【新冠肺炎】學校電腦七成不外借　平板輕便帶不走？

本港疫情自新年假期起持續至今，「停課不停學」的在家學習模式推行兩個月，但部分學生仍受電腦設備不足困擾。資訊科技教育領袖協會（AiTLE）與教育策略平台EdFuture上月訪問109間學校，發現每間學校的平板和手提電腦中位數是175部，組織以此推算全港學校應有約18萬部可供外借的平板或手提電腦，但全港卻有約七成學校無借出任何設備供學生借用回家。

學生擁有電腦當然不等於有效學習，但遠不代表沒有電腦也沒有問題。（資料圖片）

拉近學生貧富差距

「停課不停學」推行多月，各間學校效果有好有壞。教育局3月發布《在停課期間運用電子學習模式支援學生在家學習的參考原則》，其中提供部分「停課不停學」的原則以及例子讓學校參考，例如重申電子學習、網上實時授課等並非在家學習的唯一辦法等。對比曾有學生外出用Wifi的一時亂象，教育局直面問題的態度值得肯定。惟《參考原則》指出，「讓每個學生擁有個人的流動電腦裝置（即「一人一機」）並非等同有效推行電子學習」，說法不免令市民失望，教育局仍未展現對學生貧富差距問題的應有承擔。學生擁有電腦當然不等於有效學習，但遠不代表沒有電腦也沒有問題。

港島民生書院資訊科技課梁老師接受訪問時指出，「停課不停學」期間，有學生要用電話閱讀教材，螢幕細小難以看清；部分家庭須與親人共用電腦，在家學習時要互相爭用；又有同學因家中欠缺影印機，毅然選擇手寫功課拍照提交。教育局應該致力拉近從經濟背景而來的學習差異，「一人一機」固然不是萬靈丹，不過確保學生在家有電腦可用，至少能拉近學習上的貧富差距。正如梁老師所言，有些同學對於資訊科技很快上手，但日常沒有接觸相關裝置的同學，差距亦由此顯現。

有學校向調查機構指出，因為校方不了解借出電腦的程序，也不知道該如何管理外借電腦，因而不傾向借出電腦。（資料圖片／黃舒慧攝）

電腦不應束之高閣

教育局建議學校可以向有困難的學生借出電腦，但似乎不切現實情況。正如調查結果顯示，本港只有三成學校在停課期間借出相關設備，而曾借出多於40部裝置的學校也只有兩間。有學校向調查機構指出，因為校方不了解借出電腦的程序，也不知道該如何管理外借電腦，因而不傾向借出電腦。而選擇借出電腦的學校，大多亦選擇借出由其他機構提供的平板電腦，公帑電腦被「珍而重之」。

在校本政策之下，學校理應有更大空間決定電腦用途，如果學校資源能夠幫助學生學習，教育局應該積極鼓勵。今時今日，電腦不再是以往的「大牛龜」，學校要借出電腦比往日方便，若因程序所限而讓輕便的手提電腦束之高閣，是一大浪費。教育局可以為學校多行一步，事先制訂一套借還電腦的參考程序，鼓勵學校借出電腦。

至於公帑電腦為何「萬般借不走」，教育局應檢討是否學校的財產管理制度所致。學校在購買電腦時，因應所需金額會有不同招標或報價程序，而一旦學生不慎用壞設備，學校亦須為此報銷。電腦由公帑而來，教育局對於學校採購、招標有所限制不無道理，但若因此令學校「少做少錯」，可謂本未倒置。對於向學生外借的設備，教育局可考慮另訂程序，例如給予學校權力，容許學校直接購買有限度的電子設備以供替換，或撥款為設備加長保養期等，讓學校放膽借出電腦，也便利學生學習。