【新冠肺炎】今年的中六學生特別苦

中學文憑試由原訂的3月27日延至4月24日開考，但隨疫情在本港持續，4月尾是否適合考試也是未知之數。考試推遲，並未為考生備戰帶來更大信心，反而因為今年考生備戰時間更長，今年考生的學習壓力可謂DSE開考以來之冠。自己是否準備不足？會否因考試染疫？教育局會否再推遲考期？這些都成為了應屆考生的擔憂。

自己是否準備不足？會否因考試染疫？教育局會否再推遲考期？（資料圖片）

溫習無盡頭 壓力創新高

學友社於今年2月尾至3月初期間，以問卷訪問約750名應屆文憑試考生，發現受訪者的壓力平均分為8.1分，「勇奪」調查以來最高分，逾兩成受訪者的壓力達到10分，分別各有多於八成受訪者表示難以集中精神，感到身心疲累以及情緒波動。學友社學生輔導顧問吳寶城認為，考生壓力由社會運動累積至今，疫情下補課取消，4月底能否如期開考也是未知之數，故此影響備試動力以及情緒。

應屆的中六考生在疫情之下並不好受。他們無法回校備戰，自修室不開放，部分學生甚至受口罩等物資困擾，溫書途中也要到街上掃貨。學生所失去的「Last Day」回憶，更是不可挽回。不少考生都會為開考日期倒數，而今年「數完又數」，更折磨考生心神。在開考的56天前，政府表示會密切關注疫情發展，如有改動會盡快公布安排。到政府正式公布文憑試將延至4月開考時，倒數的時計僅剩6日。在考生埋頭苦幹同時，考試突然推遲。

香港教育長年着重考試，自公開考試由會考、高考兩層制，演變成只此一次的文憑試後，名副其實「一試定生死」。考試壓力大的問題自是不能月內解決，但政府可盡量減少考生壓力。教育局應向考生展示全盤計劃，例如事先公布局方指引，依社區感染人數、新增確診個案等數據，解釋決定開考或延期的條件，讓考生們備戰期間也能有所預算。考生不必日夜記掛可以專心溫習之餘，也免卻臨近開考才推遲考試的亂象。

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推遲須有序 取消不理想

由禁酒令、限聚令，到卡啦OK、麻雀館的關閉，防疫措施要適時改變是合理的，但政府推行時予社會「見步行步」之感，無法讓人看見全盤計劃，市民自然難以安心。中學文憑考試與升學環環相扣，不只開考與否應有全盤計劃，考試再度延期的後備方案，教育也應事先安排，讓考生有心理準備。

即使疫情持續，中學文憑考試亦難以取消，因校內成績不能完全取代公開考試。正如中學校長何玉芬向傳媒指出，學校之間評估的結果差異甚大，而且不少考生受停課影響，未能完成模擬考試，大學有可能「擇名校而取」。若取消考試，並以校內成績作為大學取錄標準，無疑違背公開考試的公平原意，學校評估不時與考試成績出入甚大，也非評核考生能力的最佳辦法。取消DSE只能說是最壞情況最壞打算，絕不理想。

教育局就推遲公開考試，應事先與大學協商後備方案，並盡早向考生交代安排。例如由教育局公布，大學可以延遲開學日期，等DSE放榜、收生後再一併開學等，向考生先行派發定心丸。雖然教育局一直表示會與各間大學及大學聯招辦法委員會溝通，但對考生而言也是難以安心。社會不時有意見認為可以取消考試，又指可以全年留級等，雖然社會意見未必反映現實可行，但學生心理已為文憑試的前景感到不安。要排解考生壓力、安撫考生情緒，盡早公布不同情況下的後備安排，應是教育局能力以內的事。