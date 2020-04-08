【新冠肺炎】政府800億出半糧成打工仔福音？

行政長官林鄭月娥周三（8日）宣布，推出800億元保就業計劃，向合資格僱主提供最多9000元的半數工資補貼，僱主領取補貼期間不得裁員。新冠肺炎對經濟活動造成沉重打擊，政府此舉可助企業與廣大打工仔緩解一些壓力與焦慮，但疫情未見盡頭，政府為社會紓困責任仍大，須更果斷應對。

林鄭周三傍晚公布第二輪抗疫基金，除了她與司局長、特首辦主任減薪一成外，政府共斥資逾1,300億元幫助各行各業，當中金額最大的是代支薪計劃。除了由政府支薪的打工仔，所有為僱員供強積金的僱主均符合資格，可向政府申領員工五成工資，工資上限為1.8萬元，即申領補貼最多9,000元，預計150萬名僱員受惠。計劃為期六個月，將分兩期發放，林鄭期望不遲於今年6月發放第一期的補貼。

代出糧重點：人工五成、補貼最多9,000元，為期六個月

此計劃無疑能幫助廣大打工仔。由於所有資助均須用於薪金支付，故此僱主即使財困，至少也可領取資助向僱員支薪最多9,000元，而非即時裁員或要求放無薪假。林鄭亦多番強調，計劃公開透明，若僱主領資助後裁員，便會扣減資助。

林鄭：money is coming

然而，在被問及已裁員的企業時，勞福局局長羅致光只表示僱主已再沒有誘因裁員；林鄭則透過記者會向所有僱主表示「money is coming」，叫他們不要急着裁員、放無薪假。換言之，計劃是前瞻的，能在未來六個月保障市民，但已蒙受損失的打工仔則「愛莫能助」。

其實早自1月下旬起，已陸續有企業要求員工放無薪假，如富豪酒店、國泰航空、謝瑞麟等，社會亦早有聲音呼籲政府出手。特首延至4月8日才公布消息，雖然有望在未來半年保住就業、穩住收入，但也不能不說是「來晚了」。對於市民需要，政府的反應必須更加靈敏。

如今政府出了800億，餘下還看僱主如何回應。當多名記者問及官員如何確保錢能到僱員手上，我們不難聽出，其實不少聲音擔心僱主以資助自肥。一方面，僱主必須知道計劃公開透明，他們若自私自肥，定被追究。另一方面，僱主也應明白疫症衝擊下僱員的困境，盡可能幫助他們度過難關。

政府出資、僱主配合，疫症造成的經濟衝擊，還要地產商同心面對。租金向來是香港商戶的一大支出，疫下地產商應該再減租，既是減輕商戶的壓力，留住商戶也是留住租戶，最終也對地產商有利。