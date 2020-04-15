【新冠肺炎】政治領袖需要的是說服力

商人出身、與華爾街關係密切的美國總統特朗普急欲恢復經濟運作之心，路人皆見。然其公開表示或於5月重開經濟後，多名州長即群起反之，甚至自組聯盟，自決防疫措施何時鬆綁。此種州長凌駕總統之現象涉及美國聯邦制度，或許為其特有，但此齣「叛艦喋血記」折射出的道理，對於大平洋彼岸之香港還是不無啟示。

特朗普近日在社交平台提及《叛艦喋血記》（Mutiny on the Bounty），「一齣刺激又振奮的精彩舊電影，尤其當叛艦者迫切需要艦長時」。此齣電影重拍多次，講述1789年英國皇家海軍的叛變事件，1962年馬龍白蘭度主演的一次更獲奧斯卡七項提名。特朗普此際用意溢於言表：叛艦者，州長也；艦長，特朗普本人。

美國疫情以紐約州最為嚴峻，復活節後仍日增約7,000宗確診，往常的鬧市人流較前疏落。(REUTERS/Lucas Jackson)

東西岸州份各結盟

繼3月底誇下海口欲在復活節前讓美國社會復工，特朗普近日又再表示其有權下令經濟恢復運作，更謂有望在5月1日前實現。當美國單日錄得破記錄的逾2,200宗死亡病例時，可想而知，多名州長自是反對在疫情未受控下冒險行事。在這場疫症中與特朗普針鋒相對的民主黨籍紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）揚言，如果認為情況未許可，即使總統下命令，他也會違旨。

紐約州聯同附近的新澤西、康涅狄格、賓夕法尼亞、羅德島、特拉華五州宣布結盟，共商何時及如何恢復經濟運作，麻省其後加入成為第七州。至於在西岸，沿太平洋海岸線的加州、俄勒岡及華盛頓三州同樣已合作起來。一時之間，總統特朗普有如無兵司令，東西兩岸各自運作。

特朗普周一（4月13日）在記者會上強調，「當一個人在任美國總統時，其權力是全面的。聯邦政府擁有絕對權力。」副總統彭斯亦謂，「必須清楚，歷來美國總統在國家緊急狀態時的權力毋容疑置都是全面的。」但其實不用科莫提他「我們有的是憲法，沒有國王，總統沒有全面權力」，特朗普也不會不知道真相。正如他在4月2日論及醫護裝備時，也曾表明聯邦政府只是支援角色，便說明了州政府才是這場「疫戰」的最前線。

美國總統特朗普與副總統彭斯聲稱，聯邦政府在緊急狀態下擁有全面權力。(REUTERS/Leah Millis)

未授之權由各州保留

就算特朗普不諳美國政制，曾任州長及眾議員之彭斯，肯定也相當清楚總統的緊急狀態權力也非無遠弗屆。按《美國憲法（第十修正案）》，「憲法未授予合眾國、也未禁止各州行使的權力，由各州各自保留，或由人民保留」。美國立國之時對聯邦政府信任有限，故其聯邦主義下，若無明文賦予總統如此權力，即為各州所保有。在這場「疫戰」中，司法部長巴爾（William Barr）也曾指出「由最接近民眾的政府決策」是保障人民自由的安排。無怪乎黨友如參議員保羅（Rand Paul）、共和黨眾議員切尼（Liz Cheney）也紛紛表態，說聯邦政府不享有「絕對權力」、「未授之權由各州及其人民享有」。

雖然沒有制度需要一成不變，但在此場疫症中特朗普指揮不了大局，與其說是聯邦制度使然，倒不如說是其個人沒有領導力及公信力。一方面，特朗普初時低估疫情、現在心急重開市場，甚至予人不尊重領導抗疫的傳染病專家福奇（Anthony Fauci）之感，均令其失去公信力。另一方面，特朗普早前多次偏幫紅色州份，令這場疫症或多或少陷入美國紅藍二分之政治泥沼。首起結盟之東岸六州及西岸三州，州長皆為民主黨人，某程度上便反映出藍色州份對特朗普何等不信任。

福奇是美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任，自列根年代一直是美國政府防疫權威顧問，總統特朗普近日在社交平台轉發「開除福奇」的訊息，惹來社會質疑。(REUTERS/Leah Millis)

少指令、多說服

美國奉行聯邦主義，但若特朗普早便務實防疫，如動用《國防生產法》生產足夠醫護裝備等，亦未必如今日般只作無兵司令。即使在當前制度，他的確沒有權力凌駕州政府、強制解除封城等，但若能展示總統風範、贏得社會認同，憑着國家危機中的聚旗效應，聯邦政府之總統一樣可以大有作為。正如小布殊政府的法律顧問柳約翰（John Yoo）公開撰文曰，「我們獨特的聯邦制度不代表特朗普沒有權力，帶美國走出前所未有之經濟收縮。但他要少些依賴指令，多些說服別人。」誠然，政治領袖需要權力，但同樣，甚至更需要說服力。若只靠強制權力才能上行下效，事情焉能順利？不論美國總統、香港特首甚或民選議員，如何取信於人、以才德而非以力服眾，或許是從政者最需學習之課。