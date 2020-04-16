【新冠肺炎】DSE終於可以開考了

新冠肺炎疫情持續，中學文憑試（DSE）何時開考，一直困擾今屆考生。教育局局長楊潤雄周三（15日）記者會上表示，下周五（24日）將會如期開始文憑試，並目標於7月22日放榜。考試如期進行，考生可謂悲喜交集，一方面準備多時終於開考有期，可以落場應戰；另一方面，考生又要擔憂人流聚集，可能形成傳播風險。

教育局局長楊潤雄及考試評核局秘書長蘇國生周三（15日）舉行記者會，交代DSE安排。（羅君豪攝）

無奈開考 做好防疫

自3月尾公開考試宣布延期之後，隨疫症蔓延，社會人心惶惶，曾提出過不少方案代替如期開考，例如全港重讀一年、以校內成績代替考試等，無奈種種方法都難以取代公開考試，而客觀條件亦難以實現。在目前確診人數稍有放緩之時如期開考，教育局既要小心防疫，亦須注意疫情發展，如遇最壞情況，考試可能需要腰斬。

社會不少意見認為全港學生可以重讀一年，例如中學生組織「中學生連線」早前就文憑試進行調查時便發現，有超過六成的受訪應屆考生認為應該取消文憑試，另有近六成考生稱有需要重讀一年。因應社會運動及疫情影響，今年學習近乎停滯，學生的擔憂應獲社會體諒。不過全港重讀的構想，始終不為客觀條件允許。全港重讀將令大學出現收生斷層，而讓幼稚園延遲入學，更會打亂未來全港學生的入學年齡，將會牽連甚廣。

就現階段而言，取消DSE並採用學生校表現評核考生成績，好比「一竹篙打一船人」，扼殺了派位組別（Banding）較後的學生出路，教育局應盡力讓公開考試順利完成。如因疫情全港考生須接受成績評估，該成績會與同校其他考生掛鈎，並與全港不同學校的成績比較。換言之，一旦失去公開考試，第二或第三組別學生縱然在校內表現傑出，但以「成績評估」直接比較時，有可能較第一組別的中等水平學生輸蝕。公開考試成為全港學生公平競爭的上流階梯，公開考試不應輕談取消，而以學校水平斷定學生能力，更違背考試公平原意。

楊潤雄指出，由於考生大多會於早上7時至8時使用公共交通工具前往試場，故此希望企業可以讓員工避開考試人流高峰，也讓考生順利到達試場。（資料圖片／楊潤雄Facebook）

保護學生 彈性上班？

DSE在疫症期間如期開考，可謂是今屆考生必要的無奈。教育局及考評局必須密切留意考生健康，為考生營造合適的考試環境。而楊潤雄在記者會上，公開建議本港企業在考試期間安排僱員彈性上班，其「破格」舉動無疑引起社會討論。楊潤雄指出，由於考生大多會於早上七時至八時使用公共交通工具前往試場，因此希望企業可以讓員工避開考試人流高峰，也讓考生順利到達試場。

要社會遷就考試看似瘋狂，但對以考試主導見稱的韓國卻並不新鮮，考試當日當地巴士、地鐵會加開班次，部份企業甚至會延遲上班讓路考生。社會由考試主導、「學生讀死書」，這固非社會應當樂見，但疫症當前，考生過去心理飽受煎熬，考試更要硬着頭皮進行，其心情值得體諒。在沒有辦法的辦法之中，或許社會各界的確能多走一步，由政府帶頭引領企業在考試期間彈性上班，一起與考生共同進退。