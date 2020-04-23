Netflix話題紀錄片《養虎為患》　揭示美國政經社會瘋狂現象

疫症橫行，各國政府皆頒佈不同程度之禁足、居家、封城令，民眾困於斗室之中，生活枯燥乏味，Netflix等網上影視串流平台成為疫市奇葩，成為居家隔離民眾之精神食糧，當中一套美國紀錄片《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）高踞美國熱播排行榜榜首，亦榮登香港十大熱播節目之列，於全球引起風潮，更被捧為歷史神作。紀錄片平常予人沉悶、認真之印象，何解此套紀錄片能脫穎而出，成為話題之作？

故事圍繞着美國南部一名自稱「老虎王」之野生動物動物園園主Joe Exotic由養獅子老虎到鋃鐺入獄之一段經歷。Joe Exotic為典型南部鄉下白人，束起金色長髮、愛穿浮誇服飾、於野外燒槍、自彈自唱鄉村音樂、甚至跟獅子老虎拍片，而且有兩名同性丈夫、曾參選州長及總統，本便令其充滿話題性。而其跟以Carole Baskini為首之動物保護人士長年鬥爭，甚至涉嫌買兇殺人，最終被判入獄，更令事件撲朔迷離，瘋狂得超乎現實，引來各界追捧。

在此共七集，橫跨五年之紀錄片，處處反映出21世紀美國政經社會之縮影，發人深省。紀錄片中最直接之批判，必然是美國蓄養及販賣大型貓科動物的問題。美國擁有大型貓科動物之數為全球之冠，比全球野生老虎數目更多，原因為美國各地都繁殖大貓甚至販賣，而聯邦政府對此規管近乎零。Carole Baskini為首的動保人士遊說國會立法管制，因而與Joe Exotic展開長年鬥爭。

紀錄片片尾播出Joe Exotic多年前初成園主之訪問，當中他抱住一隻幼虎表示，野生動物應屬於大自然，而非被困在囚牢，一片赤子之誠跟其多年後之瘋狂形成強烈對比。然而金錢使人腐化，養獅子老虎於美國為社會地位之象徵，不少達官貴人如拳王泰臣及NBA球星奧尼爾等，皆花數以萬計購買幼獅幼虎以彰顯其財力及身份。而且人人皆喜愛大貓，每年有數以萬計訪客到Joe Exotic等野生動物園，只為抱抱幼獅幼虎，跟牠們自拍貼上社交媒體「呃like」。

典型南部鄉下白人之Joe Exotic，束起金色長髮、愛穿浮誇服飾、於野外燒槍、自彈自唱鄉村音樂、甚至跟其獅子老虎拍片、而且有兩名同性丈夫。（《養虎為患》）

美國政治光譜之典型

在資本主義自由市場之供求定律下，獅子老虎等野生動物自然有價有市，Joe Exotic等園主更不斷催谷園內獅子老虎生出更多幼獅幼虎，以應付市場需求。然而當幼獅幼虎長大，其所需之生活空間及食物自然增多，為節省成本，園主把牠們困在狹小之籠內，甚至殺死埋掉，造成片中大量悲慘故事。然而在此邪惡生態下，受害的豈止是大貓，寵物業之貓貓狗狗等面對同樣問題，食物製造工業中大量牲畜所受之虐待殘害更是每日上演。

動保人士為此而針對動物園主，看似理所當然，但片中之Carole Baskini亦不無爭議，多年前曾捲入其富商丈夫離奇人間蒸發之奇案中，被Joe Exotic等人直指為「殺夫餵虎」。Carole Baskini對付Joe Exotic之手段亦十分狠辣，因對方涉嫌侵權而告上法庭，並索償100萬美元令其破產。她在丈夫被裁定法定死亡後繼承巨額資產，有大量銀彈狀告Joe Exotic，亦反映於資本主義社會下正義之天秤往往向有權有勢之階級傾斜。

Joe Exotic與Carole Baskini周旋多年，亦跟當時美國政壇極為相似。Joe Exotic為南部鄉下人，酷愛槍械，更經常於野外燒槍，自創真人騷節目經常於網上大放厥詞，甚有表現慾，甚至競選州長及總統，為典型之特朗普選民，甚至有其本人幾分影子。至於Carole Baskini則是金髮碧眼，頭戴60、70年代嬉皮士花冠的白人女子，言必社會公義、動物權益，似為希拉里選民之典型，亦有些許希拉里本人色彩。

兩人明顯代表美國政治光譜中之左右兩個典型，Carole Baskini矢言為大貓爭取權益，卻被Joe Exotic等質疑其經營之大貓庇護所僱用大批動保人士為義工，卻發售門票予人參觀，根本跟野生動物園一樣當成一盤生意。Joe Exotic更親自放蛇深入「敵陣」，發現極多動物被囚於狹小空間內，根本毫無尊嚴可言。此跟右翼人士針對希拉里等民主黨政客之批判思路極為相似：自由派言必公平正義，事必站道德高地，事實上只是利用別人正義感，像利用籠內動物一樣利用如羊牯般的選民，為自身牟取大量利益。

Carole Baskini則是金髮碧眼，頭戴60、70年代嬉皮士之花冠之白人女子，言必社會公義、動物權益，似為希拉里選民之典型，亦有些許希拉里本人色彩。（《養虎為患》）

史上最佳紀錄片？

片中兩人你死我活之鬥爭，跟今日政壇中民主共和兩黨之政爭相映成趣，然而紀錄片對兩人之描述，是沒誰比誰高尚之各打五十大板，只是真小人跟偽君子之爭，也體現現今美國人對政治體制信任屢創新低，不論兩黨選民都缺乏政治參與意慾之異化。特朗普2016年之崛起，正正跟Joe Exotic參選小黨自由黨總統初選同期，當時Joe Exotic身處之俄克拉荷馬州，正是南部白人鄉下社區經濟破落的寫照，人們難以找到一份好工，失去方向沉溺藥物之迷失狀態。

紀錄片對其他諸多當代美國社會問題皆有談及，例如Joe Exotic動物園內大量釋囚員工所反映之懲教正義問題、他們被剝削之勞工權益問題、濫藥問題等等。其中一個比較有趣的是，另一名野生動物園主Doc Antle以東方神秘主義理論，誘使年輕女員工成為其性伴，於園內建立一夫多妻制之邪教制度，跟西方世界近數十年愈趨興盛之新興宗教運動同出一轍。在此去傳統、個人化、世俗化之全球化時代，後現代社會喪失道德權威及社群歸屬之問題，值得深究。

《養虎為患》之所以被譽為史上最佳紀錄片，是因為其充滿娛樂性。其混亂、瘋狂、超乎現實，卻同時反映當代美國甚至資本主義體系下之現實，令人不斷反問此是虛幻抑或現實。當全球疫症大流行，世界各地數以億計民眾被迫困於家中，大部份經濟活動陷於停頓，市面空無一人之末世畫面，本身已經是混亂、瘋狂兼且超乎現實。然而當觀眾在家看此紀錄片時，開懷大笑之餘，在此瘋狂的「老虎王」身上，又有否看到自己？