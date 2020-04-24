【新冠肺炎】意識形態歧見無助抗疫

新冠肺炎疫情在中國爆發後，許多西方媒體如獲至寶，斷定中共威權體制是罪魁禍首，而李文亮之死更被視為威權失效的象徵。平情而論，中共初期因淡化疫情而釀成大錯是客觀事實，但隨着特朗普等西方政客也犯下相同錯誤，致使疫情一發不可收拾，我們不應再以「民主vs威權」的二分法去解釋問題。截然二分是片面的，就連曾經提出「歷史終結論」（西方自由民主制是人類社會演化的終點）的美籍日裔學者福山（Francis Fukuyama）最近亦在媒體撰文，以「打倒昨日之我」的口吻，指出國家能力和對政府的信任，是有效抗疫的關鍵。

許多人有一個誤解，以為民主國家必須遵從民意和嚴守法律程序，因而比威權國家弱勢。無可否認，民主國家確實受制於權力制衡原則，但不應忽視的是，在危機關頭，其行政部門可以非常強勢。就以福山所舉的美國為例，威爾遜總統曾在一戰期間違反私有產權原則，把鐵路國有化；羅斯福總統在二戰時曾通過「租借法案」，繞過孤立主義源源不絕向歐洲運送戰爭物資；聯儲局在金融海嘯時積極救市，但幾乎不受國會監督。這些事例充份說明，縱然美國在危機之初或會反應較慢，但只要盡快「追落後」，其應對危機的能力未必遜於中國等威權國家。

威爾遜與羅斯福

問題是，為什麼特朗普政府今次卻這麼拙劣，以致美國無論是確診和死亡個案都是全球之冠？福山沒有提及的醫療體制缺陷、社區防疫意識較弱（例如不戴口罩）當然是原因，但其提及的政府是否獲得足夠信任亦非常關鍵。人民是否信任政府，取決於前者是否相信後者具備才幹、專業技能，以及能否公正地作出最佳判斷，但美國的現狀顯然並不理想——特朗普上任後，美國情報機構、科學家屢屢受到總統公開羞辱，連防疫專家福奇（Anthony Fauci）據報亦與特朗普不咬弦，這就導致人民懷疑當局是否有能力應對疫情。而對於最高領導人本身，整體民意似乎亦對其搖頭嘆息——除了無論特朗普做什麼也會繼續盲撐的35%至40%選民，他一直無法、似乎也無意爭取大多數人支持，未能體現「聚旗效應」，這點與威爾遜、羅斯福截然不同。

民選的特朗普表現不佳，證明以「民主vs威權」劃界是過於粗疏。貼近現實的觀察是，不論民主和威權政體在抗疫上均可有優異表現，前提是它們得到人民信任。韓國與美國同樣是民主政體，但前者的抗疫表現顯然較佳，原因在於總統文在寅得到人民信任，執政黨更在疫情中勝出國會選舉。又以威權的中國為例，許多香港和西方輿論經常嘲諷中國人「相信黨、相信國家」，但中國人「聽話」對應對疫情可謂非常關鍵，如果缺乏這種信任，那麼「封城」、強制小區管理等強硬措施根本難以實行，即使可以實行，亦會面對不少來自民間的阻力。

顯然，以不同政體去衡量抗疫表現是站不住腳的。與其沉溺於蒼白無力的「民主vs威權」二分法，何不實事求是，思考如何取信於民，讓他們在危機時選擇與政府同一陣線？