【新冠肺炎】自私自利不是真「自由」

全球新冠肺炎疫情持續，確診宗數接近250萬。歐美多國疫情近日雖有放緩跡象，但整體上仍然比較嚴峻。在這個情況下，嚴格執行防疫措施是有必要的，可惜一些人卻相當自私，竟以「維護個人自由」、「我懂得照料自己的身體」等理由反對。一般情況下沒有人會接受「居家令」、強制戴口罩等措施，但危機當前就只能特事特辦，即使我們不愛惜自己，也無權讓其他人曝露於感染風險之中，置社會整體利益於不顧。

許多香港人認定歐美經濟發達、教育普及，公民質素自然較高，但最近種種事例卻反映這只是刻板印象，真相未必如此簡單。例如英國、西班牙爆發疫情後，不少年輕人在知情下依然在公園野餐，無視保持社交距離的需要；疫情「震央」美國亦不惶多讓，德州、內華達州、印第安納州、馬利蘭州等地日前爆發示威，主題不外乎反對「居家令」，質疑當局以抗疫為名剝奪民眾自由。事實上，示威者提出的「理據」實在令人哭笑不得──「我不擔心受感染，我認為那有助建立免疫力」、「我不懼怕病毒，（因為）病毒平時也潛伏在我們周圍」，言下之意是政府反應過敏，根本無須實施嚴格抗疫措施。

事實上，自從疫症在中國爆發以來，各地防疫專家強調保持社交距離的必要性，因為這是最科學、最能防止疫情擴散的方法。在執行這些措施時，政府的角色非常重要，但民眾自覺遵守紀律也是必不可少。中國疫情能夠受控，除了因為政府果斷「封城」，亦因人民乖乖地待在家中。美國示威者以維護自由、須要工作賺取收入為由反對「居家令」，理據看似合理，實際上卻站不住腳──他們必須明白，人身自由和工作的前提是生命安全，沒有這個前提，一切都無從談起。

相比威權的中國，西方社會普遍崇尚自由，但這並不代表自由不能受到合理限制。德國總理默克爾3月18日發表全國電視演說時便強調，為了拯救生命，旅行自由和行動自由的限制是有必要的。美國的情況之所以特別令人擔心，原因在於當地許多人欠缺奉獻精神，自私自利。倘若他們拒絕懸崖勒馬，只談個人而不理社會，美國確診宗數可能還會繼續飆升，到時便追悔莫及了。