應用學習＝課外活動？　多元發展還需統一評分

2019年香港中學文憑考試報考應用學習學科（乙類學科）的考生有3,803人，佔日校考生人數（48,403人）7.9%，當中最多考生報考的科目分別為西式食品製作、航空學及甜品及咖啡店營運。事實上，應用學習推行十年仍未得大專院校認可，反映當局推動新學制多元發展不力。要提高新課程的認受性，當局還須先檢視科目的評分制度缺陷及課程質素，讓學生可突破傳統選修科目的限制，選擇合適自己的課程。

應用學習不應淪次等選修科目

教育局自2009年起實施新學制，以推行「更靈活、更連貫和多元化的高中課程」，透過均衡而寬廣的高中課程，讓學生各展所長，職業導向教育作為新高中課程的一部分，與新高中的主流科目互補。目前文憑試科目共分為三個類別，包括甲類：24科高中科目（4個核心科目及20個選修科目）、乙類：應用學習科目及丙類：其他語言類別。

教育局2005年的《高中及高等教育新學制－投資香港未來的行動方案》提出了應用學習的發展方向：「這些科目被視作與新高中選修科目地位相若，並可連結至不同的升學及就業途徑。當資歷架構發展完備後，學生修畢職業導向教育的科目，有關單元的資歷將獲承認，並可作為進修及在相關行業發展的基礎。」

然而，報考應用學習科目的學生不多，今年全體DSE日校考生中有7.9%人報考乙類應用學習科目，比去年微升0.2個百分點，比首屆的6.9%，亦只微升一個百分點。另一方面，在24科應用科目當中，考生集中報考數個科目，新媒體策略等科目，報考人數更低至零。

當然，考生選科取決於多種個人因素，但課程認受性不足實為學生卻步的主因。目前，在聯招大學的名單中，只有教大全面承認應用學習作為文憑試選修科成績，其餘的大學則只有認可個別學科，甚或視之為無關痛癢的其他學習經歷。局方應與院校有充足的溝通，讓修讀應用學習的畢業生資歷、技能得到認可，向社會推廣及說明多元發展的課程設計，讓其得到社會重視。

2019聯招院校入學計分方法（來源：學友社）

可惜的是，在爭取承認的同時，應用科目的評級方式與傳統選修科目尚未看齊。當局於2018年文憑試起採用新修訂的評分制，在「達標」和「達標並表現優異(I)」的評級上，增設「達標並表現優異(II)」一級，相當於選修科目第四級或以上。然而，應用學習課程評分仍與甲類最高5**相差甚遠，淪「次等」的選修科。當局劃分甲、乙類學科時，曾稱其地位相若，但兩者評級至今仍未劃一，有違多元發展的原意。以大專升學為目標的學生無法投入應用學習課程，只能繼續受限於傳統課程選擇。

有人認為應用學習的課時僅佔兩年，授課時數不及甲類科目，亦不設公開試，評核工作由個別課程機構負責，統一評級會構成混亂。不過，當局應貫徹多元學習的原則，職業訓練、技術科目應得到認可，課程內容、課時及評核安排可作進一步調整，並持續提高課程的質素，多元發展不應止步於能夠修訂的細節。

目前考評局為確保評核水平一致，會負責調控由課程提供機構呈交的評核成績，個別課程亦會要求學生參加指定的專業考試，以獲取相關行業的專業資格。當局可考慮完善及擴展有關機制，助應用學習建立更有系統的專業評審。

長遠而言，政府還需擴展職專教育，予有意以技能發展為主的學生其他選擇，盡早接受行業所需的技能訓練。就此，「01倡議」已提出復興「職業訓練高中課程」。

主流科目的限制未能完全配合學生興趣，應用學習是着重技能訓練的選修科，亦有助學生獲得專業知識及資歷，不應只被視為課外活動。當局應調整課程制度，給予學生更多元的選擇。