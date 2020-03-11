【新冠肺炎】政府創科抗疫亡羊補牢

政府上月初推行「居家抗疫」，當中利用電子手環監察接受檢疫者，惟其執行一直為人詬病。創新及科技局長楊偉雄近日發表網誌表示，港府目前與本地初創企業合作，本周開始利用應用程式改善疫情追蹤，總算是亡羊補牢。自疫情爆發，坊間早建議政府利用創新科技協助抗疫，惟歸根究柢，港府過去對本地創新研究支持有限，不少具潛力、有效的創新點子只能淪為空談，這不論對本地抗疫，甚至是初創企業發展，均是全無益處，政府務必就此加以檢討。

楊偉雄以「官產學研、合作抗疫、推動創科」撰寫網誌，指創科局聯同業界、學界合作，利用多種本地研發科技，齊心抗疫。其中，港府本周將利用應用程式「優化」疫情追蹤，藉人工智能（AI）和大數據分析電訊網絡、Wi-Fi、藍牙、GPS等信號變化，配合電子手環，計算家居檢疫者是否身處家中。據悉，該程式由本地初創企業Compathnion（隨賞科技）開發，應用科大研發的「室內融合定位技術」。

楊偉雄表示，由物流及供應鏈多元技術研發中心(LSCM) 牽頭，與七家本地機構，官產學研一齊合作產出居安抗疫電子手環。（楊偉雄網誌圖片）

迅速創科因忽略多時？

其實自政府推行「居家抗疫」，其成效一直受到批評，特別是政府監察接受檢疫者工作粗疏，除了電子手環數目遠遠落後於隔離人士，政府人員跟進未獲分配手環者的工作更是馬虎，以致家居檢疫者容易在未經批准下走進社區，可能令肺炎傳播。結果「自願性」的居家抗疫淪為笑柄。據開發程式的本地初創企業Compathnion行政總裁陳智銓表示，其公司僅在兩周前接觸政府，惟政府兩周內迅速決定採納其程式實為始料不及。由此看來，政府果斷採用民研科技抗疫實為亡羊補牢，以堵塞「居家抗疫」漏洞。

政府能一改其官僚處理效率，迅速採用民研科技抗疫，確為社會樂見，畢竟政府雖高舉扶助創新發展的重要，惟對其實際的支持卻是寥寥可數。以政府為初創企業提供的資助計劃來算，過去企業獲批比例有限，如創新及科技支援計劃在2016-17及2017-18年度的獲批比例不足一半。加上政府本身未有大規模採購及應用本地初創科研成果，創科企業除非獲私人資金賞識，否則其產品均難以「面世」。

近月新冠肺炎爆發，理工大學於二月初宣布成功研發全自動快速多重診斷系統，可以低成本的方式迅速檢疫，當中正正包括新型冠狀病毒，這有助提升目前檢測病原體的效率，惟這項目卻落選於政府的創新科技基金，導致該研究項目自4年前開始研發，至今花費數以千萬計，卻未有從政府中得到過半點資助，可見政府在投資本地創科項目不但吝嗇，更是毫無眼光可言。更甚者，如此能切合疫情需要的本地研發，過去卻竟是由鄰近的深圳市所資助，更是諷刺。如此看來，早前創新科技署宣布在「公營機構試用計劃」中推出項目特別徵集，將為與檢測、診斷或監察新型冠狀病毒，以及減低其感染及傳播風險的研發項目提供上限為200萬的資助，同樣可理解作亡羊補牢之舉。

亡羊補牢 為時未晚

政府願意亡羊補牢，始終為時未晚。疫情可成為契機，讓政府明白本地創科的價值，從此增加對業界的支持。港府大可先聚焦抗疫工作，細心研究利用坊間的創科成果改善其施政效率。舉例說，政府最新財政預算案宣布向合資格市民「派錢」10,000元，目前爭取於市月尾開始登記工作，並希望七、八月可派發首批現金，惟不少聲音均擔憂政府效率未能如期達成目標。早前長和系榮譽主席李嘉誠向中小企派「應急錢」，結果系統研發連測試僅需一個月，而具體派錢程序只花24小時，社會不少人均呼籲政府仿效，而該系統創辦人亦估計，政府若利用創科協助，不但三個月內能夠「派到錢」，其成本更不用花200萬，遠低於政府所預留的10億成本。當然，現實或許與其聲言有所出入，但利用創新科技「派錢」實有前車可鑑，值得政府探討。