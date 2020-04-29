默克爾倡以綠色重建經濟　疫症會否迎來新治理體系？

新型冠狀病毒疫情重創環球經濟，各國政府紛紛動用財政儲備力挽狂瀾。歐洲經濟核心德國早前亦推出總值7,500億歐元之刺激經濟方案，為2013年聯邦政府首度陷入財政赤字並對外舉債。在2008年金融海嘯引發的歐債危機中厲行緊縮政策的德國總理默克爾，如今更稱「我們不可繼續昔日做法」，相信要跟以往奉財政平衡為最高原則的政策分道揚鑣。而在此疫情爆發時，全球各大城市禁足、居家、封城等措施令空氣污染大幅減低，野生動物復現街頭，亦不得不令世人反思以往以利潤為本，毫無節制不斷擴張的生活方式。默克爾亦於刺激經濟方案中，加入綠色元素以達減排目標，令經濟重建朝向更環保方向。

德國國會暫時取消憲法中之借貸限制，於上月底通過合共1,560億歐元的補充預算案，又成立總值6,000億歐元的穩定基金，向受疫情打撃的企業發貸，政府亦額外增加開支1,225億歐元。其補充預算案包括撥款500億元扶助面臨破產的中小企及自僱人士以及最高可達1.5萬歐元的直接派錢。另外政府又額外動用77億歐元予社會保障措施，以及35億用以購置防護裝備及疫苗研發。至於穩定基金，政府將注資國營德國復興信貸銀行（KfW），以借貸予陷入財困的企業，又會有儲備直接注資面臨倒閉或遭外國企業收購的公司。為緩減就業率流失，政府調低因工時過短要申請資助的門檻等，總計要花上100億元。

德國政府大灑金錢，明顯汲取2009年的教訓。當時德國雖同受金融海嘯衝擊，但由於其財政穩健、並以出口帶動成長的經濟結構坐享龐大貿易順差，其受影響不及其他歐盟鄰國大。正因如此國內對刺激經濟方案阻力甚大，最終亦只推出合共500億的刺激經濟方案，跟此次7,500億的方案相比簡直小巫見大巫。跟默克爾相似，歐盟此次亦積極動用資金，挽救歐元區各國經濟做法。默克爾於上周與歐盟各國領袖的視像會議中，便支持由歐盟領頭的2.2萬億經濟援助方案。由於北歐富國的抵制，最終折衷草案將定下由來年歐盟七年財政預算中，成立總值3,000億歐元的經濟復蘇基金、並向外舉債3,200億歐元等。

馮德萊恩4月16日在Twitter發文，將歐盟預算比作復甦歐盟經濟的「母艦」。（AP）

歐盟認受性危機

歐盟於疫情爆發之初，對重災區意大利未有及時施以援手，已令意國人民對布魯塞爾極為不滿，其後歐盟委員會主席馮德萊恩更要公開向意國人民衷心道歉。然而意國總理孔特執意要求歐洲央行統一派放歐元區債券，卻依然不得要領，其中對此極為反對者，卻恰好是默克爾。然而其後歐盟一力承擔對各成員國重建經濟的責任，更被布魯塞爾高舉為「馬歇爾計劃2.0」，但歐盟27國不同的利益板塊，窮國與富國之爭，要成功推行如馬歇爾計劃般，大刀闊斧的改革及經濟政策談何容易？然而若歐盟能重走歐債危機後，歐盟認受性出現危機，引致各地疑歐民粹浪潮興起及英國脫歐的舊路，仍屬可喜。

挽救經濟令人民不致失業破產，本為是政府應有之義。而對於氣候危機迫在眉睫，大自然以世紀大疫的方式警誡世人，全球各國亦必須反省昔日無節制式經濟增長模式。默克爾又呼籲各國政府應趁撥出大量政府開支的機會，資助市場轉向更綠色經濟，例如購買電動車將給予現金回贈優惠等，又力撐歐盟委員會2030年前大幅削減溫室氣體至1990年水平的55%目標。不過究竟默克爾將如何利用此機會，加入其環保目標於下輪的刺激經濟方案中，依然尚待分曉。由於德國將於下半年擔任歐盟輪任主席國，外界亦關注來年七年財政預算中加入的綠色政策，甚至會否進一步在各成員國預算案中加入環保條款。

世紀疫症肆虐全球，人類面對百年一遇的重大經濟及公共衞生危機，已令各國政府紛紛改轅易轍，由實施禁足、封城、鎖國政策到動用史無前例的財政儲備挽救經濟，皆盡棄昔日新自由主義教條下，篤信財政平衡、厲行緊縮政策，政府管得越少越好的管治思維。然而在此新自由主義缺少政府監管，任由企業逐利的過度擴張模式，亦令氣候危機急速惡化，生態災難日益頻繁。疫症下人類被迫停產居家，反令大自然得到一刻喘息空間。然而究竟由政客到人民，對此的反思是短暫還是長久，又會否因此帶來管治思維及經濟發展的新治理體系，足教我們引頸以待。