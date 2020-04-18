新冠肺炎是歐盟的存亡危機　也是人性的一次考驗

各國領袖對新冠肺炎的回應，好像反映了他們的背景和性格。美國總統特朗普念茲在茲的是經濟金融，沒有人不知道他的華爾街背景。德國總理默克爾解釋基本傳染數分別是1、1.1及1.2對醫院負荷的影響，令人記起她的本業是量子化學研究。法國總統馬克龍形容新冠肺炎是「對人類深刻的衝擊」（profound anthropological shock），似乎也隱若顯示出他求學時期的哲學根底。

歐盟各國在這場疫症中自掃門前雪，最明顯的體現莫過於其對意大利之態度。當此南歐國家3月陷於水深火熱之中，駐歐盟代表馬薩里（Maurizio Massari）公開發文求救時，「沒有一個歐盟國家響應委員會的呼籲」，向他們提供醫療設備及物資。

危難之中只顧自己或許是人之常情，但人之為人，也因為事後能夠反思。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四（16日）說，「當爆發初期，意大利需要援手時，很多東西都未能及時到位。就此，歐盟應向意大利真誠道歉。」當然，這多少是由衷愧疚，抑或想安撫意大利那近九成人對歐盟的不滿，外人不得而知。但即使是後者，也說明了歐盟建制已嗅出南歐的危機。

法國總統馬克龍指出，歐盟已到了關鍵時刻（moment of truth）。(Yoan Valat/Pool via REUTERS)

馬克龍：歐盟沒有同甘共苦

歐盟的危機，法國總統馬克龍在《金融時報》的專訪中，無疑刻劃的更具體。「他們會問，『歐盟能提供什麼好東西？當你身陷危機時，他們不會保護你，事後也沒有支援，他們並非同舟共濟』⋯⋯『當難民來了，歐盟要你接收。當面對疫症，歐盟要你自行應付。噢，真是好人。當要向你出售貨品，他們就支持歐盟。當要你的勞工前往生產汽車零件，他們就支持歐盟。但當要同甘共苦，他們就不說歐洲了。』」

事實上，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）上月已說得直白：「如果歐洲未能回應這前所未有之挑戰，整個歐洲體制都失去了存在意義。」原本在爭取加入歐盟的塞爾維亞，總統武契奇（Aleksandar Vucic）說：「歐洲根本不存在休戚與共⋯⋯那是童話故事。唯一在此困境中能幫助我們的是中國。其他人，真是多謝。」

歐盟要克服存亡危機，某程度上是一種逆向操作，與「人之常情」作對。疫症打斷了經濟活動，沒有國家能倖危於經濟衰退，德國、荷蘭反對發行新冠債券，不欲向「窮親戚」借貸支援，其實是「人之常情」。但歐盟各國若是同一船上，就不能只有「人之常情」的利己，更何況意大利、希臘等底子不夠強的國家，的確有更大的經濟援助需要。馬克龍在訪問中沒有像馮德萊恩般致歉，但他說得出南歐國家的不滿聲音，也表示了願意在財政上支持他們，「我們需要財政轉移及同舟共濟，若歐盟這樣才能走下去」，正反映出他能預視德法若在此刻自保，長遠會失去的是什麼。

即使歐盟不是解體，但各國若超越不了人性的局限，下場或許就像英國政治哲學家格雷（John Gray）在雜誌《新政治家》般預言，「歐盟可能會像神聖羅馬帝國的晚年那樣，一直只能徒有虛名，實際決策都在別處。」

新冠病毒病席捲全球多國，不只打斷民眾正常生活，也令人重新評估經濟、環境、生命等意義。圖為美國新奧爾良。(REUTERS/Carlos Barria)

全球化不再？

這場疫症將會產生很多自然、順勢的結果，歐盟的存亡危機只是其一。格雷提到，各國將會重視醫療物資，認為不能依賴由中國或其他國家生產，而要將生產線搬回國內；國與國的壁壘會較以前更明顯，交通往還也可能會收緊。當然有些反應是正面的。人類在這次碰釘子後，理應更重視自然保育及人命，不只是以經濟掛帥。馬克龍也相信，人類在疫後會更重視環境保護，更渴望新鮮空氣。即便是經濟全球化，過往的生產線分工也的確造成了國與國之間的不公，也令部份不思進取的國家的國民失去生計，這些問題都有望在疫後糾正。

但另一方面，隨各國在疫症中自顧不暇、自掃門前雪，疫後國與國會否猜忌增加，合作不再，或像特朗普那樣在國際合作組織上拂袖而去，這些都考驗着政治領袖能否克服人性弱點，把問題看得更長遠及更全面。在需要的時候甚至逆向操作，不惜犧牲一時一己之利益，以換來完成更宏大的願景，好像德法需要向南歐伸出援手那樣。當然，這一切的前提是政治領袖有深遂的願景，對社會的未來有更美好的構想。否則，短視或許也是必然。