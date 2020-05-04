奉公守法為公僕最基本素質

警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）近日被指涉嫌違規入住、出租政府牌照屋等行為，當中甚至有機會觸犯《防止賄賂條例》、《旅館業條例》。公僕須秉持廉潔守法的宗旨，理應對個人操守有更嚴格的要求，執法團隊的高層更是絕不可知法犯法，政府有關部門須嚴正處理事件，同時公僕亦須多加自重，不應因自私以身試法。

牌照屋不得僭建、出租

《蘋果日報》上周報道，警務處助理處長陶輝涉嫌違規入住其清水灣碧水新村1號牌照屋，由於其住所位於「短期租賃／政府土地牌照／臨時政府撥地」範圍，理論上牌照屋並非私人土地或物業，亦只能作貯物用途，其登記人不能更換、也不能將有關建築物轉租及轉售；而且牌照規定土地只可建不得超過5.18米的兩層建築物，而陶輝居住的1號屋則有3層，估計每層最少高2.5米，甚至其花園有約100多呎範圍超出牌照撥地範圍，故有僭建及霸佔官地之嫌。另外，陶輝亦涉嫌違法出租同村另一牌照屋（61號A），而該處建築物亦有疑僭建及霸佔官地。

5月1日，西貢區議員到陶輝報住的牌照屋（寮屋）視察。助理警務處長陶輝涉嫌非法租用牌照屋。陶輝所居住的單位外設有木欄，內面有一個小花園。（張浩維攝）

除了僭建、非法出租及霸佔官地外，陶輝更有機會觸犯不少法例，例如禁止公務員收受利益的《防止賄賂條例》不過近親提供的利益不計在內，而且日前陶輝亦指其居所的牌照持有人為其妻子的親友，陶輝有否干犯此法乃視乎上述關係是否符合「近親」定義，若否而無上司批准，則有機會違法。另外，陶輝與其妻子亦涉無牌經營旅館，有記者發現他們自2014年3月於網上及社交媒體群組中招租，並以民宿形式招徠旅客，租期可為日租及月租，料每年租金可逾30萬元。由於《旅館業條例》規定租期少於28日的住宿處所須申請旅館牌照，惟其61號A牌照屋卻非持牌旅館，故有機會觸犯刑事罪行。

陶輝是否觸犯以上所有法例，仍須待詳細、嚴正調查，但觀乎目前跡象，有關牌照屋的使用狀況明顯違反政策原意。牌照屋實為六、七十年代的產物，當時政府准許村民以牌照方式建屋，理由包括方便讓農民於農場旁耕種、照顧禽畜，或照顧因發展而須集體搬遷的村民等，建屋者既需每年向政府繳租，更須按一定建築物限制（如面積、材料等）建屋，亦不准轉讓或出租，可能牌照屋的政策原意多為照顧居住者的需要，而非作為生財工具。而事實上牌照屋「豪宅化」出租的情況屢見不鮮，亦不乏地政總署因出租用途違反牌照條件而撒銷牌照的案例。

公僕需守法 非一句約定俗成了得

奉公守法為基本的個人操守，更何況是人民公僕，陶輝夫妻理應更嚴格秉持廉潔守法的原則，絕不能其身不正、以身試法。或許有人認為，所謂僭建、出租寮屋、牌照屋等做法相當普遍，社會不應誇大其事，但此等非法行為之所以被視為「約定俗成」，實際由政府怠慢執法所致，社會不應以此含糊違法行為，更不用說陶輝為執法團隊的高層，理應知悉相關的法規所在，知法犯法的情況絕對不理想，政府相關部門必須秉公跟進。

然而教人憂慮的是，類似的公務員涉嫌違規的問題或可能相當普遍，《蘋果日報》同樣發現警隊機動部隊校長莊定賢、新界北總區警司韋華高所擁有的村屋同樣有僭建、霸佔官地的情況，教人擔心不少高層公僕或未能盡忠守法，在如新界僭建般的情況中選擇游走灰色地帶、「挺而走險」。然而公務員要明白自己身分為何，必須加以自重、嚴以律己，不能因一己私利而違反公僕守法的應有責任。