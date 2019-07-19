20億加固沙中線紅磡站　挽回信心之路遙遙

政府周四（18日）公布接納港鐵沙中線紅磡站擴建工程失誤的全面評估策略報告及核實工作報告，港鐵則公布花費20億元的車站加固措施，以及三階段通車方案。 沙中線醜聞源於層層監工錯漏，如今政府批准車站加固方案，政府和港鐵就必須從嚴監督進度，尤其針對承建商禮頓，確保各項補救工程達標。此外，沙中線延誤多時，工程亦衍生其他社區影響，港鐵亦妥善照顧附近居民和其他乘客需要。挽回港人信心之路遙遙，但政府和港鐵還是要走。

陳帆（左）表示，港鐵提交的兩份報告均指出紅磡站內有部份工程存有缺陷，包括有螺絲帽未有妥善連接，以及月台層板與連續牆之間有部分空隙及「蜂巢」。（余俊亮攝）

議決加固不重建 政府須使命必達

全面評估策略報告確認多項漏弊。在施工質量方面，三成多的螺絲帽樣本扭入長度低於要求；部分月台層板的螺絲帽沒接駁好；有鋼筋曾經被剪；鋼筋螺紋鏽蝕、層板滲水；檢查區域出現蜂巢現象。

在監督施工進度方面，東西走廊月台層板與連續牆接駁的24個位置中，有8個位置與承建商的修訂圖則不符，反映工程期間修訂圖則過程有缺失，沒有完整記錄改動。另外，未填上「檢查及測量申請表格」（RISC form）就進行下一程序的情況普遍。業界人士早已評論，文件缺漏削弱監管質素，影響追究事故的責任。

沙中線獨立調查委員會的中期報告認為紅磡站結構安全，毋須加固，被批評太早下定論。如今港鐵在政府批准下開展加固工程，例如加厚層板、牆身，加裝枝架、鋼柱等，正要傳達訊息：港鐵會亡羊補牢，修復上述問題，逐步取回大眾信任。運輸及房屋局局長陳帆為此背書，指採納加固是基於獨立團隊及科學分析，而且路政署及政府委聘的顧問團會嚴謹監督加固工程，更會突擊檢查。

政府港鐵劣跡斑斑 掙回信任說易行難

然而，重建信任是艱難的，不是局長保證就能成事。在醜聞發酵之際，不少業界人士已擔心紅磡站工程幾近無可救藥，必須拆卸重建。而加固工程交由監工不力、被獨立調查委員會主席夏正民法官評為「傲慢」的總承建商禮頓負責，亦令人質疑日後工程會否仍出亂子。更重要的是，運房局、路政署曾疏懶監督，過分信任港鐵，未曾得悉監核顧問事先通知港鐵及禮頓會突擊檢查，淪為醜聞製造者。政府前科多多，即使信誓旦旦要整治亂象，市民亦只會半信半疑。

如今政府批准以加固而非重建，港鐵必須制定更好的長期監察方案，監察車站結構能持續健康；而政府亦要信守承諾，當好「監督監察者」的角色，切勿馬虎了事，重覆犯錯。另外，除了紅磡站外，土瓜灣站、宋皇臺站亦有偷工減料事件，政府應適時公布其他車站的維修進度。若然醜聞中有人和公司涉及刑事、民事責任，政府和港鐵必須追究到底。

除了復修結構 亦要補償居民乘客

大錯已成，沙中線只能一再延遲，分期完工通車。在服務上，港鐵應推出措施惠及乘客，補償工程拖延對居民的滋擾。首先，不少政黨和居民團體建議，沙中線第一階段啟用大圍至啟德站後，港鐵應安排接駁巴士，免費接載乘客來往啟德至紅磡，直至第二階段宋皇臺至紅磡站段啟用。另一個方法是，港鐵與巴士公司及小巴合作，安排指定路線免費轉乘。

其次，港鐵須認真看待施工期間對附近建築物的影響，尤其是沉降或震動導致大廈結構受損，予以住客公允補償。若然沉降嚴重，政府在別無選擇下，應勒令停工，總之安全至上。

另外，港鐵亦應檢討車費結構，避免出現如以前西鐵線九龍南線段車站開通後初期，長程收費比短程收費貴的畸型狀況。譬如說，現時烏溪沙來往鑽石山的車費，比來往紅磡的車費更貴，當新線開通後，應該調低前者車費。

由高鐵延誤超支，到沙中線工程漏弊，港人對政府和港鐵的信任每況愈下。要洗脫污名，絕非單靠一聲道歉或一份獨立調查報告書就辦到。政府、港鐵必須展示銳意改過的決心，追究事故責任，公允補償受害者，方能重建與港人的互信。