監警報告質素參差　改革從何談起

監警會上周五（15日）公布有關反修例衝突的調查報告，不出所料報告內容受到廣泛批評。監警會屢稱無實質調查權，卻對多場具爭議的衝突作出結論，自然難以緩解社會對立情緒。惟特首林鄭月娥不但堅拒設獨立調查委員會，也沒有考慮改革監警制度，也叫社會失望。

反修例風波爆發至今將近一年，監警會上周五終於發表《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告，希望以宏觀角度了解自去年6月9日起的多次大型公眾活動，並從中汲取教訓，向警方提出改善建議。審視報告總頁數過千（中文版），一共16章，其中就多個特別日子，如「6.12」、「7.1」、「7.21」、「8.11」和「8.31」事件成章討論。另外，報告總共提出52項建議，惟不包括社會一直倡議設立的獨立調查委員會。

監警會日前公布反修例事件半年的報告。（資料圖片／羅君豪攝）

報告有做好本份嗎？

報告一出，隨即受到廣泛批評，有聲音質疑內容偏頗，甚至諷刺監警會為「撐警會」，這些意見與林鄭讚許報告「全面、客觀、以事實為基礎，極有分量」形成強烈對比。無疑，形容報告「撐警」、刻意淡化警暴等說法，充滿着特定政治立場的色彩，或有人解讀成反對者因報告未符其立場而輸打贏要。但社會迴響之大，報告的公信力為何受嚴重質疑，絕對值得深究。

首先，不少聲音質疑監警報告中有過多對事實的主觀判斷。監警會多次強調無權調查反修例風波，報告重點主要「找出事實」，但就不少具爭議、明顯須深入調查的事件，監警會卻作出不少「判斷」。舉例說，在「721」元朗黑夜事件中，社會一直質疑警方當晚部署有誤，特別當晚有不少有照片、片段攝得有警司與白衣人有密切接觸，如「搭膊頭」，故質疑警隊與黑社會勾結，但監警會卻認為兩者不存勾結關係，而片段中的警司亦有充分理由與白衣人交談。雖則監警會明言只按互聯網訊息「提供意見」，具體調查有否勾結存在為執法機關的工作，但元朗事件疑團重重，不少市民同樣以互聯網資訊，卻得出警隊與黑社會有所勾結的結論，這正正反映出有關事情複雜，必須由更嚴謹的調查方能得出結論，然而監警會卻以「事實」的形式提出主觀判斷。

更甚者，報告中引述網上圖片，指「721」前網上有人號召到元朗示威，並指出有人「有見及此」，呼籲元朗居民保衛家園。但有區議員質疑有關圖片後來已被揭發為假圖，指出當並時無組織發起到元朗示威的活動，監警會專案組督導委員會成員陳錦榮雖承認未有詳細調查圖片來源，惟卻再次訴諸監警會缺乏調查權的理由開脫，不但不負責任，更反映出監警會連基本蒐集事件資料、辨識資料真偽的能力也成疑。

另一例子見於有關「721」晚市民致電999熱線的情況，新界區999控制台當晚接收超過2.4萬個電話，監警會批評當晚有人蓄意於網上呼籲意致電999、以癱瘓其系統運作，從而影響警方部署。但觀乎監警會所列出的圖片證據，有網民鼓勵「打爆」、「幾萬人一齊打」999熱線，亦不見得全然有意癱瘓報案系統，始終當晚情勢危急，市民見警察遲遲未能到場，故情急下呼籲網民一同致電報案，監警會不能抽空當晚處境，從字眼上對網上言論斷章取義。

調查及改革方為出路

監警會職能有限，報告本質上只能作參考之用，未能助社會還原衝突真相、療治撕裂，但想不到監警會連蒐集、總結事件資料的能力也缺乏，甚至就具爭議的地方多作主觀判斷，可見其報告連最基本整理事件的工作也未能做好。林鄭對監警會報告照單全收，以反修例運動已經變質為由拒絕為之。其實一方面，政府應檢討反修例運動中涉嫌違反規例的執法，需要時停職調查涉事警員；另一方面也應該檢討監警機制，設立有調查權、更全面的制度來保證執法標準。

論到改革，林鄭早前承諾成立獨立檢討委員會，以審視社會動亂成因，並找出當中的社會、經濟及政治等問題，惟早前因疫情影響而作拖延，本已予人一拖再拖的感覺，上周林鄭更稱有關人選因私人理由拒絕出任，有關動議更似是壽終正寢。雖然林鄭表面對此仍保持「正面」，但談及本港的深層次矛盾問題時，卻稱「我都會讀社會學出身……點會唔知社會嘅深層次矛盾……但有學者去研究都好」，似乎完全輕視研究解決本港結構性問題的重要。歸根究柢，若林鄭果真明瞭深層次矛盾為何，本港就不會迎來回歸以來最嚴重的政治風波。作為特首，林鄭的要任是務實帶領香港重返正軌，而非以高傲、輕浮的態度拒絕回應社會的建議。