校本評核10科縮減　SBA不應淪為雞肋

全港學校停課多月，中三至中五學生首先回校上課，原定須於中五期間進行的校本評核（SBA）也將調整。考評局周三（27日）去信學校，宣布將會精簡2021年中學文憑試10科的SBA要求，包括中英文科在內，每科須呈交的評核數量均會減少，惟通試科的獨立專題探究（IES）將如常進行。

減磅經驗珍貴

根據考評局資料，在目前設有校本評核的科目中，除了設計與應用科技、視覺藝術、科技與生活SBA的評分比重較高之外，SBA一般佔考生總成績的15至20%不等。考評局因應疫情削減部分評核，例如中文科的選修單元變少、英文科說話評估次數減少等，但最終成績的校本評核比重不變。

SBA佔最後得分兩成左右，但因成績影響文憑試，師生預備仍不敢鬆懈。以中文科考試為例，學生須於中五、中六兩學年內，就必修部分呈交一份閱讀活動功課，並在二至四個選修單元中，因應學校安排提交其中兩個單元的學習成績。為保證學生表現有一定水平，大部分學校會在提交成績前先做不同練習、指導，再要求學生完成校本評核。考試局考慮到學校進度因停課打斷，局方可為校本評核「減磅」值得肯定，而今次經驗亦應於日後作為參考，了解學校對削減校本評核反應，為進一步改善校本評核制度鋪路。

考試局考慮到學校進度因停課打斷，局方可為校本評核「減磅」值得肯定。（資料圖片／歐嘉樂攝）

須擺脫「雞肋」之感

「一試定生死」的考試文化長年為人詬病，校本評核出現，原意也為讓學生成績不再全盤依據考試表現。然而，目前大部分科目中，SBA仍僅佔總成績兩成。若以罷脫一試定生死為目標，兩成佔比根本不足以讓公開考試的重要性大為降低。而若以減輕學習壓力為本，多個學科的不同SBA功課，又難言可以讓學生學習變得輕鬆。

校本評核須改變其雞肋定位，教育局與考評局便要共同訂出方向。「一試定生死」令學生壓力大增，隨考試逼近，考生壓力有增無減。學友社於臨近開考前訪問逾千名應屆考生，其中兩成人在4月時更自認壓力「爆錶」。局方未來如要改革考試，應參考今年的寶貴經驗，循兩方面入手，一是為校本評核減磅，讓學生在學期間可有更多空餘時間，再來應付考試；或可擴大SBA佔分比例，調減考試比重。現時佔分僅兩成，學生卻硬食的雞肋情況，正需局方檢討。