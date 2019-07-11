【課程檢討】只考讀寫建議可取　中文科改革刻不容緩

中學文憑試放榜，狀元佳績備受關注，但也有不少考生因中文科未考獲3級或以上，而未符合入讀教資會資助學位的基本要求。自文憑試實施以來，中文科一直被指是為「死亡之卷」，其考核範圍廣闊，操練耗時，成為莘莘學子的惡夢。教育局轄下的「學校課程檢討專責小組」上月（6月28日）發表諮詢文件，表示高中四個核心科目佔大量學習空間，建議刪減中文科聆聽、說話兩卷，讓學習層面更為廣泛。中文科已成眾矢之的，當局應盡快衡量各卷的重要性，縮減及調整評估模式，減輕師生壓力。

學校課程檢討專責小組在6月28日發表諮詢文件建議，刪減中文科聆聽、說話兩卷，並展開公眾諮詢期，為期約兩個月，至9月16日。（資料圖片／梁鵬威攝）

須按學習重點剪裁評核內容

中文科的考評制度經過數次改革，但整體的評核內容仍然繁複。1992年實施的中國語文及文化科，分設五項評核，主要考核學生的語文能力及文化修養。其時，考試局（現稱考評局）代表於《中國語文通訊》撰文表示，中化課程講究語文的實際應用與思維訓練，全面加強學生的語文能力，包括閱讀理解能力、實用文寫作、高層次的聆聽理解能力、說話能力，以助學生應付未來升學或就業需要。

誠然，高中課程設計應就社會及學生的客觀需要，設立明確的教學目標和框架，並貫徹到考評機制上。但文憑試實施以來，中文科的考評方式一直為人詬病，其評核內容雜亂，卷別數量繁多。

考評局曾對中文科評核機制作出修訂，例如2014年取消說話卷的「朗讀」環節，只保留「口語溝通」部分，簡化考卷形式。2016年將聆聽、綜合二卷合併，成現時四卷結構，以減輕師生壓力。然而，合併只是從形式上作出修訂，分數比例雖然有所調整，學生壓力相對減少，但只要考核項目存在，考生仍需操練，其紓壓的成效成疑。雖然改革制度方向可取，但當局應從根本上精簡整體考核內容，定立清晰的評核重點。



DSE中文科評核大綱

刪減聽、說兩卷 重點提升語文素養

中文作為母語，學生在日常生活及課堂中，已有充足的聆聽及說話語境。又如教育局《中國語文教育學習領域課程指引（小一至中六）》所言，聽說讀寫在學習過程中相連互通，學生在課堂裏聆聽老師授課，亦是學習語言的過程。無可否認，中文說話及聆聽技能有其教學需要，但以聽、說能力作為公開試評核內容似無必要。

現時四卷評核範圍廣闊，課程進度緊逼，學生需要操練多卷，加上要應付校本評核，壓力百上加斤。根據《中國語文課程及評估指引（中四至中六）》，中文科在高中三年總課時中只佔310至375小時，而聆聽及綜合卷需要1.5小時完成，加上核對，至少花上幾個課堂，大部分教師更要利用課餘時間作口語練習。中文科課時嚴重不足，教師投放於各卷的資源分散，難以集中提升學生的語文素養。

另外，聆聽、說話兩卷的存廢，亦須兼顧「範文」因素。為杜絕硬記背誦的考試模式，當局本已取消範文考核。然而，此舉卻令考核內容變得空泛，減低學生對傳統經典的認識，削弱其文學根柢。2014年，時任教育局局長吳克儉宣布重推範文，旨在「加強（學生的）語文積澱和進一步提升語文素養」。重設範文能加強學生對古典文學的認識，但其只佔閱讀能力卷的7.2%，難免被視為「雞肋」。倘若要培養學生的文學能力，應取消聆聽、說話兩卷，相對提升閱讀卷及範文所佔比例，重點評核考生對文本的理解和分析。

中文科評核方法繁複，說話和聆聽固然有教學需要，但似無考核必要。（資料圖片）

台灣內地經驗值得借鑑

2017年8月，時任考評局秘書長唐創時建議，中文科評核方向應重點考核讀寫能力，而聽說能力則改由校本評核代替，釋出的空間可增強文學和經典作品的學習。然而，校本評核只改變評分模式，評核內容並無因而精簡。事實上，內地和台灣公開試考核內容主要是閱讀及寫作能力。台灣的國文課程同樣以聽、說、讀、寫為學習目標，但大學學測只考閱讀和寫作，師生負擔相對較輕，學習方向亦較為明確；內地高考主要考核範圍包括現代文閱讀、古代詩文閱讀、語言文字運用，以及寫作四部分，能重點加強學生於文學知識及表達能力的訓練。由此可見，刪減聽說評核能加強學生的文學素養，亦可減輕師生壓力，當局應借鑑兩地做法，調整考評重點。

聆聽、說話評核自中化課程推行至今已近30年，其時已有論者質疑聽、說兩卷的設立是「中為英教」，盲從外語的考核模式。考評政策走入歧途，教育局必須正視學生所需，調整考試制度，舒緩中文科在師生心中的沉重壓力。

