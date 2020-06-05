印花稅安排調整　須視乎市民需要

疫情來襲，無阻樓價繼續高企，買樓上市對不少市民依然遙不可及。近日立法會有議員就印花稅安排提問，質詢政府會否考慮調整首置客與換樓客的印花稅安排。然而樓價未見有顯注跌勢，未來住屋供應仍然緊張，政府必須明白調整印花稅率的目標與後果為何，從而針對市民最逼切的需要謹慎行事。

經民聯副主席、立法會議員林健鋒周三（3日）於立法會作出提問，其中包括質詢政府會否調低印花稅第二標準稅率，與及檢視換樓人士繳付印花稅的安排。林健鋒認為，去年以第二標準稅率繳付印花稅的住宅交易中，77%的交易物業售價介乎400萬元至2,000萬元，相信不少為首次置業人士，相關印花稅款或會構成一定壓力。另外，他亦關心換樓人士須繳付15%稅率的印花稅、並且出售原有物業才能申請退還印花稅，擔心會加重有關人士的財務負擔與妨礙物業流轉。

簡單來說，政府指須審慎行事，暫不會調整以上的印花稅安排。政府調整辣招須小心自然有理，以免為熾熱的市場火上添油。不過，調整印花稅安排的動議亦有一定道理，特別對負擔能力有限、卻有顯注置業需求的市民來說，調低首置人士的印花稅率無疑可助市民分擔置業壓力。

調低稅率不能輕率

一般來說，印花稅率可分為第一標準稅率與第二標準稅率，前者稅率劃一為物業售價或價值的15%，後者稅率則按樓價而定、並最高不多於樓價的4.25%，而只有獲豁免人士才能按第二標準稅率繳付印花稅，當中包括首次置業、交易時未持有其他住宅物業的香港永久性居民。但即使如此，首置客所須負擔的印花稅額亦不容小看。以購買樓價600萬為例，首置客須付18萬元的印花稅，以按揭九成計算，這印花稅金額實為首期（60萬）的三成，對不少負擔能力有限的首置人士來說絕對吃力。

目前樓市仍然波譎雲詭，未來住宅供應亦見緊絀，可見樓價不會輕易大跌。政府大幅興建資助房屋固然為解決市民住屋需要的最佳方法，惟此舉始終為長遠方案，而眼下卻有不少市民有迫切的置業需求，政府如能協助他們在其能力所及下上車，始終不失為壞事。而與像放寬按揭門檻般的政策，降低首置客印花稅率充其量只減少政府稅收，而不會增加上車客的債務，故實際上更能真正協助舒緩有需要市民的置業負擔。但毋庸置疑，降低首置稅率始終有機會刺激住宅需求，政府須仔細研究平衡首置客的需要與其對樓市的影響。

不過，無論政府會否調整首置客的印花稅率，更需要正視的乃是「首置」名義置業的漏洞。我們多次指出，投資客藉轉讓物業予親友，以重獲「首置」名義買樓避稅的做法成風，導致高額印花稅失去了控制投資需求的效能。如政府未有正視問題而降低首置客的印花稅率，只會將目前漏洞進一步擴大，增加投資客運用財技逃稅的誘因。

放寬換樓限制並非必要

相比起調低首置印花稅率，放寬換樓人士的印花稅安排顯得相對不為迫切。按目前安排，「換樓」市須按第一標準稅率先購買新住宅物業，但如他能提交證明文件，證實他在購入新物業後12個月內售出原有物業，那該業主便能按第二標準稅率獲退還稅項。但誠如政府所解釋，放寬相關要求（如提早退稅、延長業主須出售原有物業的期限等）有機會製造漏洞，如容許業主趁機持有多於一個住宅物業更長時間，藉此從中獲利，這與政府意以辣招控制市面上的投資需求、保障市民的實際需要明顯背道而馳。事實上，目前安排縱使不能稱為完美，但仍留有足夠彈性讓業主換樓，政府實無迫切需要放寬相關的印花稅安排。