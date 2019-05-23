【印花稅】投資客利用近親避辣招　政府須堵塞「首置」漏洞

近日有報道指，有一新界北業主，將三個單位「內部轉讓」予丈夫，除了藉此重獲首置客身份，得以首置稅率另購一大埔物業，以避過非首次置業印花稅；更因近親轉讓，夫婦間的業權交易亦可享有優惠印花稅率，總共避稅過百萬。 以上例子絕不罕見，政府自2016年推出加強版印花稅，將住宅物業從價印花稅劃上上升至15%，並豁免首置客及換樓人士，投資客自此扭盡六壬，務求借親友「協助」，全力避稅。然而，政府實施印花稅辣招，並豁免首置客，意在抑壓市場上的投資需求，為樓市降溫，同時盡量減低影響最具置業需要的上車客；但投資客可肆意運用財技，挪用首置名義避稅，明顯違背政策原意，政府應盡快堵塞漏洞。

近親首置的財技操作

藉轉讓物業予親友獲首置身份者不乏其人，只因箇中利益龐大。部分投資客利用「內部轉讓」，將手持物業業權轉移至近親（即配偶、父母、子女、兄弟或姊妹）；而內部轉讓一般可分為兩種，「甩名」與「轉名」，前者指業主將其業權轉移至其他聯名持有物業的近親業主手上，後者則指業主直接將名下物業轉讓予其他近親。

若要「內部轉讓」，就必須轉至直系親屬，如父母、子女及配偶，才能夠「慳稅」。（資料圖片）

這種方法的好處，除了可令業主重拾首置客之身，在另購物業時享有較低印花稅之外，由於政府視內部轉讓為近親之間的資產處理，故此類轉讓可豁免高額印花稅。而不論是首置交易或近親轉讓，買家均不用繳交總樓價15%的從價印花稅，而只是按舊式的累進印花稅制繳稅（或稱第二標準稅率)。

（來源：稅務局）

舉例說，某業主持有一層價值600萬元的物業，如他希望另購相同價值的物業作投資，理論上須付相若樓價15%的從價印花稅，即90萬元。但如他內部轉讓物業予其妻子，便可以首置客身份置業，新物業的印花稅僅為樓價的3%，即18萬元；而由於近親轉讓關係，其現有物業的「交易」亦即須付上3%的印花稅。換言之，上述例子經近親轉讓後重新首置物業，所須成本僅為36萬元，避稅額高達54萬元。更甚者，坊間更有業主以分批業權轉讓、壓低物業成交價等手法，進一步降低轉讓現有物業所涉的印花稅，避稅額甚有可能更高。

陳坤興指現時不少用家透過內部轉讓自製「首置」身分。（代理提供）

而且以上財技幾乎無限制可言。目前稅務條例沒有規定業主進行近親轉讓後須隔多久才能重覆操作，理論上業主可重施故技，不斷回復首置身份置業、避稅。

當然，上述近親首置的「組合技」亦可逆向操作，有樓業主可借無物業的近親首置買樓，日後再以內部轉讓方式低成本收回資產。須要知道，內部轉讓物業將無視額外印花稅（SSD），即使業主在購置物業後24個月內轉讓予直系親屬，亦毋須繳交SSD，故投資者實無後顧之憂，可借親人之手無限首置。

據報，謝霆鋒的父親謝賢曾於2017年5月，以8,500萬購入一間位於淺水灣的豪宅；由於謝賢以首置身分置業，只僅須付樓價4.25%，即361.25萬的印花稅。然而，當時年屆八旬的謝賢雖成功獲批按揭，但按揭的借款人實為其兒子謝霆鋒的公司「NIC MUSIC PRODUCTION 」；而在交易翌年，物業亦已轉讓至謝霆鋒手上，故有指謝霆鋒藉父親之手避稅。連同近親轉讓的4.25%印花稅，購買上述豪宅所需的印花稅款僅為722.5萬，而非按一般從價印花稅計算的1,275萬元，總計可節省552.5萬元稅款。

有指謝霆鋒借父親首置身份避稅

樓市回春，一手、二手樓交投興旺，投資客入市意慾亦隨之增加，欲藉財技避稅者頗不乏人。迄今，本年首季共有9,244宗二手交投，當中已有1,062宗為內部轉讓，可料不少業主已轉以首置名義重新入市；另外，本年首季整體有近14,571宗住宅成交，有超過九成的成交為首置個案，較去年第四季上升六成，然而這些首置客為具真正居住需要的上車客，抑或是濫用親友首置名額的投資客，就不得而知，但考慮到避稅漏洞如此龐大，市場人士一直堅稱的剛性需求，始終不無「水份」。

政策失效 「首置」該何去何從？

政府對置業施以辣招，並豁免首次置業人士，無非希望抑壓過分的投資需求，並留有空間予具真正居住需要者上車。但當投機者放肆鑽營，辣招意義、效用便大打折扣，政府有責任堵塞漏洞，為樓市降溫。

首先，必須修訂首置定義，不論業權多少，曾經持有物業者應不可恢復首置身份，儘管他在另購物業時並無擁有任何住宅物業，亦不應再視為首置人士，才能杜絕「假首置客」的出現。當然，不排除有未曾置業、具真正上車需要的年青子女，基於父母決定緣故而聯名擁有家庭物業，因而失去首置資格，故此未曾以個人名義置業者應得以豁免。但由於後人始終有機會繼承前人物業，所以任何人在承繼家族物業前曾經置業，均應為繼承物業付上高額從價印花稅。

「辣招」不再管用，政府還能如何馴服樓市狂潮？（視覺中國）

其次，夫婦的首置名額應有所限制，如夫婦間有任何一人擁有住宅物業，另外一方即使不持物業，也不再享有首置資格。始終，首置優惠應只提供予具居住需要者，而男女一旦結成夫妻組織家庭，理論上若任何一方擁有住宅，即可滿足其居住需要，故不應再被視作為首次置業人士。

再者，任何經首置名義購入的住宅物業，其轉讓應加以限制。畢竟，在設立劃一從價印花稅，首置人士可按第二稅率繳稅，本屬「福利」，政府自然有理據予以限制，以鼓勵首置住宅能真正用於解決上車客的居住需要，故政府應為首置物業「加辣」，業主若以首置名義置業，其物業如在購入後五年內轉讓，不論屬否近親轉讓，均一律付上一定的額外印花稅，方能阻截投機者借首置親友名額避稅。

最後，政府須增聘人手，加緊抽查首置成交是否符合以上條件。無疑，此舉須耗費一定公帑，但政府本就有責任監察政策運行，若能阻截避稅，實無浪費可言，更何況政府每年印花稅入豐厚，相關部門絕對可自負盈虧。當然，也許有人會覺得以上措施過於嚴厲，我們不排除日後樓市降溫，相關措施有放寬空間，但樓市屢屢破頂，非常時期要用非常手段，在這階段辣招實在宜緊不宜鬆。