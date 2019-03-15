徵收富人稅　免中產基層薪俸稅　其實很合理？

有經濟學者提出撤銷本地薪俸稅，並以增加股票交易規模，增收印花稅彌補。此建議貌似激進，但不無道理。香港有能力大大提高免稅額，減輕中產基層稅負，同時增收高收入者的稅率，配以其他累進稅項，體現公平稅制。

莊太量認為，香港中產人士一直貢獻社會但缺乏福利，薪俸稅壓力集中在一小撮打工仔上，並不合理，應取消薪俸稅減輕中產壓力。（資料圖片/吳鍾坤攝）

撤銷薪俸稅非無理據 卻有違公義原則

經濟學者莊太量在本周二（3 月 12 日）在一個商界場合回應本年財政預算案，提出免除所有薪俸稅，並透過擴大股票交易額，增收印花稅，補足收入。

他的論據如下：一、 近年薪俸稅只佔政府收入一成至一成多，納此稅者只佔全港工作人口三分之一的中產人士，並不公平。二、過往幾年政府盈餘穩定，庫房穩健，而薪俸稅稅額不多，廢除稅項的影響有限。三、隨着香港與內地及其他地區的股票市場連結，交易量會上升，帶動股票印花稅上升，補回薪俸稅稅收，市民也不會感到痛苦。即使在經濟低迷時，股票印花稅仍有一定收入，意即政府不必過分擔心收入波動。因此，政府免除此稅，對公共財政影響有限，卻可大大舒緩中產壓力。

他補充，港府應仿傚新加坡，輸入外勞，大規模增加土地，並廣建廉價住房，以推動經濟，給予年輕人希望。

「01 觀點」支持減輕大眾稅賦，薪俸稅是其中之一。中產每年花費不少開支在樓房、照顧父母和子女教育開支，如能每年節省三、五萬元稅款，將能改善他們生活質素。然而，一刀切撤銷薪俸稅絕不可取，理由有二。

香港每年財政預算案「行禮如儀」，各界爭論焦點不外乎是「派糖」不「派糖」。（資料圖片）

穩定稅收、累進特質 薪俸稅「功不可沒」

首先，稅收穩定非常重要，有穩定收入，政府才可籌劃恆常開支，薪俸稅正是穩定的政府收入來源。

過去二十年，香港經歷兩次經濟順境逆境，但各項收入並非完全依循經濟波動。薪俸稅佔政府收入介乎 9.8% 至 16.8% 之間，差距有限。相較之下，土地收入和印花稅是波動收入，經濟好時豐饒，經濟差時貧乏。在 1997/98 年度至 2017/18 年度，前者佔政府收入介乎 2.6% 至 26.6% 之間，後者則介乎 4.2% 至 15.6% 之間，遠超薪俸稅的差距範圍。

帶動政府收入暴升的，正是波動收入。政府不願在好景時多作恆常規劃，因為恐怕那些收入難以為繼，長遠政策難在經濟差時持續，結果政府只以短期措施分發財政盈餘，多發綜援、長者生活津貼、退稅、退差餉，民眾愈來愈短視，只計較眼前利益。

第二，稅制應體現公義的目標，包括能者多付，收窄貧富差距，透過公共服務提升全民生活水平。因此，累進薪俸稅不應放棄。更合理的改變，是提高薪俸稅的標準稅率及頂層稅階的邊際稅率，朝富人稅推進。

話說回來，政府近年接連推出「一次性」、設有上限的薪俸稅寬減，幾近等同恆常措施，加上多次提高免稅額，委實減免中產、基層稅負。既然如此，政府有能力切切實實大幅提高免稅額，豁免他們繳稅。

2016/17 課稅年度薪俸稅評稅（來源：稅務局 2017/18 年度年報）

觀乎 2016/17 課稅年度的薪俸稅評稅分布，全港有逾 176 萬名薪俸稅納稅人，實繳約 588 億稅款。

年入息六十萬元以下的市民有約 135 萬名，每人最終課稅年度稅款平均介乎 20 元至 1.47 萬元，他們包括基層，也包括中產，合共交了全部薪俸稅的 8.6% 左右。

多數人納少數稅 不如豁免繳稅

相對地，年入息一百萬元以上的市民有約 16 萬名，每人最終課稅年度稅款平均介乎 11.5 萬元至 302 萬元，合共交了全部薪俸稅約 74%。

如能免除上述 135 萬名納稅者的薪俸稅，總稅款只減少了 8.6%，但能大大減輕日常開支，緩解供樓、交租壓力。另一方面，如能同時停止百萬年入息者的稅務寬減，再增加 750 萬年入息以上稅階三個百分點，估計足以補回少收的稅款，進一步減輕稅收影響。香港稅率低，只要政府改善營商環境，酌量增加稅率不會趕走富人。

改革稅制 不能止於薪俸稅

「01 觀點」早前也提議多項稅收改革，包括累進利得稅，增收股息稅、資產增值稅、常設樓宇買賣的印花稅。若能一一落實，加上擴大金融市場交易規模帶來的稅收，將能增加稅收來源。

香港稅制需要改革，加強累進收稅，並用之公共服務，藉以收窄貧富差距，提升全民生活環境。本地金融商貿活動仍然活躍，政府中期收入問題不大。因此，取消薪俸稅的建議，並非天方夜譚，但也不用照單全收。薪俸稅是穩定稅收，徵稅行之有效，毋須廢除。

更可取的做法，是免除中產、基層繳交薪俸稅，增加高收入者的稅賦。此外，再三重申，政府要減少依靠波動收入，包括土地收入和印花稅，但萬一來到，就要好好處理，化為恆常開支，令政策得以延續。