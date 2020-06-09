吸煙率由跌轉升　忠實煙民怎樣才會戒煙？

衛生防護中心於去年4月至7月，與約1萬名住戶進行問卷面談，周二（8日）正式公布調查結果。調查發現，本港吸食傳統煙的人口比例對比去年微升0.2%至10.2%，雖然數字上升幅度輕微，但卻打破本港近十多年來持續下跌的趨勢。煙民數字回升，難免讓社會擔心未來煙民數字回升。

（香港吸煙與健康委員會網上圖片）

「堅定煙民」不減

近年本港煙民數字跌幅減慢，長時間在10%左右徘徊。縱然政府在過去20年間曾五次增加煙草稅，2009年及2011年更分別增加50%及41.5%，但之後的吸煙人口均未見大幅減少。如此情況應從兩方面理解，一是最後10.2%的煙民可謂非常「堅定」，單靠加價並不能輕易勸退；二是煙草稅的增幅尚未足以說服煙民戒煙，未來尚有調整空間。

本港吸煙人口跌至10.2%，餘下的「堅定」煙民戒煙意欲低下。正如調查指出，約403,900名（佔整體煙民63.3%）習慣每日吸食香煙的人士從未嘗試戒煙亦不想戒煙，其中六成人表示吸煙已成為習慣或嗜。本港經歷多次加價，但堅定煙民數目依然與2017年相若，從他們仍未戒煙的情況看來，價格未必是他們的最重要考慮。

如何推動這些長期煙民戒煙，正正考驗政府智慧。例如港府可研究引進新型替代品，作為減少需求的措施。現時除了自然療法外，本港只有尼古丁替代療法（NRT）和非尼古丁替代療法（non-NRT）可供戒煙之用，當局可以向其他國家參考引入不同戒煙產品輔助，如瑞典人使用口含煙（Snus）等，在評估產品風險後及效用後引入供煙民代用。

衛生防護中心於去年4月至7月，與約1萬名住戶進行問卷面談，周二（8日）正式公布調查結果。 (資料圖片／陳家怡攝)

煙草稅尚待檢討

政府在過去20年間曾五次增加煙草稅，但加幅仍然有限。現時本港主要品牌的捲煙售價約為57至60元，多次加價後仍然比不少地區為低，而且現時香港煙草稅佔煙草零售價格僅約63%，亦已遠低於世衞建議的75%或以上。例如新西蘭約133港元、新加坡約75元、英國約94元及澳洲約187港元。香港目前煙草價格尚未高到吸引煙民戒煙，甚至對比外國，本地香煙可謂過份「抵買」，對於煙草稅未來定價，當局仍須認真檢討，增加煙草稅。

自2014本港再作過一次11.7%的調整後，煙草稅多年未有改動，未來定價如何尚待政府研究。但從控煙角度出發，香煙稅率仍宜高不宜低。吸煙與健康委員會在2018年9月至2019年3月間進行的「控煙政策調查」顯示，不少吸煙人士認為把香煙售價的中位數定為每包100港元將有助戒煙。增加煙草稅率的工作，當局應認真進行，以此減低吸煙率、保障公眾健康。