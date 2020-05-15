立法會擬棄禁煙草案　分拆審議可促禁煙成效

港府去年2月向立法會提交文件《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》（下稱「條例」），但這條旨在禁止「另類吸煙產品」的法規，迄今卻仍未完成立法程序。 工聯會立法會議員暨法案委員會主席郭偉强周三（13日）認為，要在本年度完成審議工作「看來不切實際」，故將徵詢議員是否同意中止待績。不過，既然條例的原意是以保障民眾健康為首任，立法會亦可考慮改為「先禁電子煙、後禁加熱煙」來處理，避重就輕，以保過去的成果不會白白浪費。

有鑑於吸食電子煙和加熱煙的風氣盛行，食物及衛生局去年2月向立法會提交文件，建議禁止本港進口、製造、售賣、分發和宣傳「另類吸煙產品」，違者最高可被監禁半年和罰款五萬元。儘管食物及衛生局副秘書長阮慧賢當時期望修訂程序須時約半年，但結果卻是事與願違。

加熱煙與電子煙之別

隨着草案在議會裡膠着，法案委員會主席郭偉强認為，要在本年度會期通過的機會微乎其微，並給予各議員一周時間，回覆是否同意中止審議。然而跨黨派議員對建議反應不一，如民主黨黃碧雲除了希望草案盡快通過，亦建議政府分拆處理電子煙和加熱煙；批發及零售界議員邵家輝和自由黨張宇人雖然均同意中止工作，但同時亦點出加熱煙和電子煙的規管爭議。

加熱煙和電子煙雖然同被當局例為「另類吸煙產品」，但由於兩者對身體禍害不一，使至規管上出現當下的爭議。一般來說，非燃燒煙草製品可分為兩類，一是電子煙，即靠電子尼古丁傳送系統，再通過加熱溶液傳送氣霧吸用；另一種則是較多港人吸食的加熱煙，即是經電子裝置高溫加熱煙草，而非傳統的燃點式香煙。

即使各種另類吸煙產品對身體同是百害而無一利，但程度之別亦足以影響法規的鬆緊程度。據立法會的綜合研究報告指出，電子煙所含的尼古丁，「足以令心跳加速和令血壓的收縮壓及舒張壓上升」，故「或會對體質易受影響的人」，「構成額外風險」，另外更有「中度證據」顯示，「使用電子煙的青少年有較多咳嗽和氣喘，哮喘加劇的情況亦較多」，而美國近年亦多了疑似因吸食電子煙而誘發的死亡案件，健康風險不容忽視。

電子煙爭議不大

爭議較大則落在加熱煙的風險。自2014年於日本推出後，雖然已有研究證明加熱煙同樣含有傳統香煙的有害成分，如尼古丁、一氧化碳和多環芳香族碳氫化合物，但據美國食品藥品管理局的測試，加熱煙氣霧中選定的有害物，卻較傳統香煙的煙霧為少。另外，縱然目前鮮有聽聞由加熱煙誘發的死亡案例，但部分原因卻是因為推出市場不久，使至研究數量有限，故不能隨便判定加熱煙較傳統香煙「安全」，只能確定較電子煙的風險為低。這才是爭議所在。

有鑑吸食的另類吸煙產品的人數，近年有明顯上升趨勢，港府和立法會議員的當務之急，是要修補法律的漏洞，保障民眾健康。由於當前爭議主要集中於加熱煙，而非電子煙，故分割處理或許是保住成果的必要手段。長遠而言，雖然本港的吸煙人口過去廿年穩步下跌，但處理另類吸煙產品只是向前踏出的小步，未來港府仍要提出長遠的藍圖、時間表和政策，以實現「無煙城市」的願景。