陳茂波應加煙草稅　控煙須多管齊下

周二（21日），吸煙與健康委員會（下稱「委員會」）聯同79個團體向港府發出公開信，促請財政司司長於新一個財政年度增加煙草稅一倍，並落實按年增加煙草稅率，以減低吸煙率和保障公眾健康。 回看政府2014年把煙草稅上調11.7%後，近六年來仍保持現狀，使得委員會大幅調升稅率的建議顯得合情合理。除此之外，港府更應反思多年來虛耗的時間，加強控煙措施，以彌補凍結煙草稅多年的決定，並制定「全面禁煙」的時間表和路線圖，這才不會使「無煙城市」不會流於空話。

香港吸煙與健康委員會促請政府增加煙草稅百分之一百，並隨後按年增加稅率，以加快減低本港吸煙率。（盧翊銘攝）

現時，本港主要品牌的捲煙售價約為57至59元，遠比不少地區低，如新西蘭約133港元、新加坡約75元、英國約94元及澳洲約187港元。箇中原因，誠如委員會的公開信指出，本港確「缺乏一個長遠而持績的煙草和價格政策」。

過去20年，港府只調升過五次煙草稅（注一），而對上一次已是2014至15年的財政年度，惟通脹與收入增長卻會隨着時間蠶食煙草稅的實際成效。如同世衞的《控煙公約》寫道，調高煙草價格和徵稅，是減少民眾吸煙的有效而重要手段。但政府在2014年後，不但沒有主動調升煙草稅的意願，也對官方委員會的建議置若罔顧，無視大眾的共識。

據委員會在2018年9月至2019年3月間進行的「控煙政策調查」顯示，受訪者當中有79.6%支持在翌年增加煙草稅，同時更有70.9%的人支持每年遞增煙草稅。調查同時指出，不少吸煙人士認為，把香煙售價的中位數定為每包100港元將有助戒煙。不過，去年立法會會議中，雖然食物及衞生局常任秘書長謝曼怡回應議員提問時，表明港府的控煙政策「旨在通過鼓勵市民不吸煙、抑制煙草的廣泛使用，以及減低二手煙對公眾的影響」，但從煙草稅近六年一成不變的現況看來，港府使用政策干預的積極性難言合格。

據香港大學公共衞生學院的研究指出，2011年本港與吸煙相關的死亡總人數為6154人（35歲及以上），而因為吸入二手煙致死的則有672人。而經濟成本上，吸煙及二手煙導致本港每年須承擔55億元成本，當中包括醫護服務、失去的生產力和住宿照顧服務。因此，不論是從公共衛生或是經濟成本考量，上調凍結多年的煙草稅皆對社會大有裨益。

加稅以外的控煙策略

然而，增加煙草稅僅是控煙的政策之一，港府長遠仍要參考芬蘭、英國等地的計劃，制定更全面的控煙藍圖和時間表，減少煙草煙霧對他人健康的影響。例如，芬蘭的「無煙城市2040年」中，當局有兩項創新的禁煙政策，即禁止在家中陽台上吸煙（如附近有鄰居），以及禁止在15歲以下人士在場時吸煙。再者，現時如蒙古、哈薩克和俄羅斯等國，已推行嚴厲的規限，禁止民眾在所有公眾地方吸煙，而日本亦有「路上禁煙」條例，規定民眾只能在指定「喫煙區」吸煙，以杜絕「火車頭」。

港府亦可考慮禁止有味香煙和統一包裝，以減少民眾對香煙的需求。有研究發現，若然政府取締所有薄荷和香味捲煙，將會有約三分之一受訪的吸煙者表示會減少煙量，甚至戒煙。此外，加拿大、法國、愛爾蘭、挪威等國，現時亦已規定市面的香煙須以「中性包裝」（plain packaging）出售，即不論任何品牌、味道、尼古丁含量的香煙，均須以統一、標準的顏色、尺寸和形狀包裝，而包裝亦只能載有必須披露的信息（如尼古丁和焦油含量）和規定大小的健康警告，以摧毀原有包裝的吸引力。

儘管本港的吸煙人口數目低於世界平均水平，而吸煙率亦在過去20年穩步下跌，惟此亦不容忽視特區政府在控煙政策的落伍及其角色的必要性。港府多年來裹足不前，只提出「無煙城市」的口號宣傳，但藍圖、時間表和全盤政策卻未見蹤影，實在教人失望。因此，是次委員會倡議煙草稅增加一倍不但合理，同是社會大眾的期望。