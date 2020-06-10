613重開　海洋公園有何出路？

早前一度面臨倒閉危機的海洋公園，於5月底獲得54億撥款，可暫時度過一劫。因疫情關門逾四個月後，園方亦將於周六（13日）重開。為防疫起見，重開初期公園客容量將大減至四分之一，所有遊園人士均須事先上網預約，以確保入園人數少於上限。在周一（8日）公布安排當晚，重開首日的入場名額已宣告爆滿，反映海洋公園實有吸引力。

成人票價七折（350元）（李澤彤攝）

「香港人的海洋公園」

海洋公園重開，園方提供的優惠甚為吸引。包括成人票價七折（350元）；長者、小童免費進場；買50元送50元的攤位優惠券現金券；可用於園內指定小食店、餐廳、禮品店的350元的園內消費現金券；至於在海洋公園閉園期間生日的市民，在重開後首月亦能補領生日優惠，取得當日免費門票。公園重開優惠吸引，加上本港防疫情況尚可，確實有望在重開初期重新吸引本地遊客。

自2003年海洋公園受惠於自由行旅客而浴火重生後，社會時有刻板印象認為內地旅客迫爆海洋公園，這裏不再是「香港人的海洋公園」等。儘管有如海洋公園年報上指出，近年本地旅客增長強勁，連帶海洋公園鄰近酒店有近三成住客為本地人，而觀乎園方近年旅客總數目，中國遊客也已不復當年勇。如今全球受疫情困擾，本港自2月起亦實施入境限制措施，旅發局4月數字顯示訪港遊客數字大跌99.9%。相信海洋公園重開後，已即時能夠成為「香港人的海洋公園」，只有本地遊客能夠前往。

海洋公園重開首日入場限額於昨晚9時許已滿。（資料圖片）

優惠吸引 誰人埋單？

海洋公園作為旅遊點，必然要面向全球各地遊客。但所謂「香港人的海洋公園」，其實也提醒了海洋公園管理層，應借此向港人展示為香港服務的誠意，以此挽回過去流失的本地客人。同時也要在舊有機動遊戲中定期更新元素，令未來縱使關口重開，也能吸引這些本地遊客一玩再玩。例如園方可以新添本地節慶、獨立音樂節等活動，甚至可以為舊有機動遊戲加入VR等全新元素。而面對短期內的旅客大減，營運規模勢將縮減，園方亦應從此改善財務管理，在不必要處上節省開支，先讓海洋公園喘一口氣。

在海洋公園的優惠背後，社會仍難忘記54億撥款其實正由市民大眾共同承擔。重開初期推出優惠宣傳，在商言商無可厚非，但海洋公園具體如何發展，尚要園方高層未來向社會交代。54億撥款只能保證園方運作一年，公園下場如何？明年社會需否再為公園撥款連番爭辯？還是香港政府要再次拋出幾個十億，讓海洋公園變成政府支出？這仍要視乎未來管理層能否為海洋公園畫出完整藍圖，讓社會可以看見希望。