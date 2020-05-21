海洋公園商業化是無可避免？

6月臨近，儘管政府欲向立法會申請54億元撥款，打救入不敷支的海洋公園，但大部分政黨仍未此表態，使至海洋公園的命運危在旦夕。但即使公園有幸逃過一劫，未來也要承諾推行大刀闊斧的商業化改革，以免其沉重的負債，成為尾大不掉的擔子。

海洋公園作為大眾的集體回憶，不少港人皆不願見其倒閉，但社會同時亦不願以公帑，延續近年虧損、撥款、再虧損的惡性循環。這次政府欲申請的54億撥款中，其中將有30億用於償還貸款，餘下則是公園未來一年的營運資金。可是，早在2015/16年起，園方已連年錄得虧損，而去年金額更逾5億。這就難怪一眾議員雖然不欲公園倒閉，但也不明確表態支持撥款，畢竟長貧難顧，公園的財政狀況確實讓人質疑其起生回死的可能性。

海洋公園陷入財困有跡可尋，管理之失更是難以一言蔽之。打從2006年起，海洋公園就抱着過度樂觀的商業判斷，開始向外借貸，打搞擴建工程，但其冒進的決定不但未見使客流量大增，反而更令債務和利息開支更見膨脹；其次，撇除水上樂園工程延誤，公園的機動遊戲不但多年來一成不變，連帶其特別節目——萬聖節活動「哈佬喂」也是照版煮碗，難以吸引新客源；最後亦有論者認為，本港這個彈丸之地同時擁有兩個主題公園，亦會產生替代效應，分散人流。既然海洋公園財困已成定局，餘下難題只是怎樣改革背後運作的制度，確保公園獲打救後不會重蹈覆轍。

商業化應是大原則

如同海洋公園前主席盛智文在電視台訪問中提及，自他離任後，「管理風格變為保守⋯⋯繼任的人缺欠活力」，故政府必須修例，容許公園走商業化的路線，否則立法會不應通過撥款，但具體上又應如何執行？

據《海洋公園公司條例》，「（海洋公園）資產歸屬於該法人團體」，但此不等同於公園須按私人企業的原則運作，而條例亦僅列明公園的借款權力、帳目及報表安排。不過，海洋公園的性質雖為「公眾康樂及教育公園」，但其公用性不及供水、電力和集體運輸等行業。若政府在撥款安排上將自負盈虧加進條例，這不但可誘使議員們首肯撥款，同時亦為海洋公園的運作設下制度紅線。

周四（21日），商務及經濟發展局補充，海洋公園將縮小公園規模，發展重點回歸教育和保育工作。同時，政府說，將調整海洋公園的營運模式、職能和法律框架，考慮把部分設施批出專營權，由其他機構管理，或者與商業機構合作，更改收費模式等。如此方向，可謂正確。

其實支持公園走商業化的路線，並不必然等同於全盤私有化、市場化，例如在營運和任命管理層上，亦可加入市場元素，增加園方追求利誘極大化的動力。由於條例列明公園的董事局成員由行政長官委任，而港府在保有此權力下，可考慮在委任期內，添加董事局成員的考核標準，如入場人次和收益增長，作為續任或問責的考慮因素；又或者在董事局酬金上，加上獎罰機制，按公園財政表現衡量。儘管港府欲申請54億撥款僅是救命之源，只能解決園方的短期財困，但既然海洋公園的存在價值尚存，未來的重點理應落如何革新營運方式。