副總統人選拜登點將　或為對華政策帶來啟示？

距離美國大選不及半年，總統特朗普面對前副總統拜登兩強相爭，幾乎毫無懸念。自月初拜登於民主黨黨內初選中再次於關島勝出一仗，已令其總提名票超過一半，為取得民主黨提名資格掃除障礙。其實自4月其主要對手，佛蒙特州參議員桑德斯宣佈棄選後，拜登已積極埋班，不過其副總統人選卻一直懸疑未決。拜登早曾承諾，將會委任一名女性擔其副手，而其人選亦或可為其一旦主政時，包括對華路線的管治作風及路線帶來啟示，亦因而足教外界引頸以待。

在拜登點將的一眾女性之中，較為外界認識者，為其前對手麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）、加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）三位。然而沃倫分拆科技巨企、開徵富人稅等左翼主張被拜登的華爾街金主極為反對，縱使沃倫在民調中一直居首，其最終與拜登聯袂出戰之機會並不高。而在明尼阿波利斯市白人警員沙文（Derek Chauvin）涉嫌以滕壓頸，令非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡，觸發全國騷亂一事上，克羅布徹被揭發其誓任該縣檢察長期間，曾接到針對沙文的十宗投訴，卻竟然拒絕向沙文提控。

外交家蘇珊賴斯

在「黑人的命也是命」運動席捲全國之時，克羅布徹被爆出如此醜聞，自然令其爭取當副總統人選的機會大受打撃。而因此而冒升至頂頭大熱者，便是本人亦有非裔血統的賀錦麗。不過賀錦麗競選期間便就「校巴政策」攻撃拜登早年的種族隔離立場，暗指對方種族主義，如今或會成為其包袱。而賀錦麗三藩市檢察長及加州檢察總長期間，亦以鐵腕作風聞名。在其主政下不少非裔青年被起訴判刑入獄，令賀錦麗在司法正義下的往績亦非白璧無瑕。加上在最近的示威浪潮下，亞特蘭大的非裔女市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）不姑息警方並展現的領袖風範，亦令其成為拜登點將的黑馬。

而賀錦麗最大的潛在對手，當數奧巴馬時代擔任國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）。同為非裔的蘇珊賴斯早在克林頓時期已以年僅29歲之齡在國家安全委員會供職，又在2004年大選期間擔任民主黨候選人克里（John Kerry）的外交顧問。奧巴馬入主白宮後再度起用賴斯，於希拉里及克里掌國務院時先後出任駐聯合國大使及國安顧問，可算是與民主黨建制大佬合作無間，深得其信任。雖然其在擔任駐聯合國大使，極力主導美國軍事介入利比亞內戰，導致美國駐班加西領事館受襲，四名美國外交人員喪生。為此國內右翼大為反彈，並為此事對時任國務卿希拉里咬住不放，蘇珊賴斯亦因此以受右翼所恨。

不過在此國際形勢風高浪急，詭譎多變之時，拜登選擇外交經驗豐富，又與黨內建制大佬合作多年的蘇珊賴斯拍檔，實在順理成章。就算蘇珊賴斯最終名落孫山，其亦被視為下任國務卿的大熱人選。而在新型冠狀病毒疫情全球大流行，特朗普政府與北京幾乎撕破臉，雙邊關係陷入自1979年建交以來新低，外界亦關注一旦拜登當選，其對華政策會否出現大逆轉。然而蘇珊賴斯早在疫情爆發前中美外交官在社交媒體大戰前，已跟時任駐巴勒斯坦大使趙立堅結下樑子。當時趙立堅為新疆再教育營抗辯，反指華盛頓東南部黑人聚居治安敗壞，被蘇珊賴斯直斥為「羞恥的種族主義者」。

美國前副總統拜登（圖）在最近的多個民意調查中，領先總統特朗普。圖為6月11日，拜登在費城一個圓桌會議上發言。（AP）

博爾頓：特朗普親華

蘇珊賴斯亦於月前於《紐約時報》投稿，抨擊特朗普打反華牌企圖「抹紅」拜登，並如數家珍指出特朗普的拙劣的外交行為，如放生中興及退出世衞等，不僅沒有遏制北京的效果，更反而令對方得益。雖然蘇珊賴斯文末指出美國應避免助長反亞裔情緒或冷戰發生，但難以看到一旦拜登上台，蘇珊賴斯成為其副手又或者執掌國務院，華府對北京的立場會有重大改變。現正於哥本哈根舉行的民主高峯會，與被北京視為眼中釘的蔡英文及黃之鋒同台致辭者，除了國務卿蓬佩奧外，還有分別於克林頓及奧巴馬時代擔任國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）及克里，可見對北京的態度在野兩黨目前未有太大分別。

拜登曾長年參與參議院外交事務委員會，蘇珊賴斯亦為專業外交官，國際人脈甚廣、手腕嫻熟，對於爭取特朗普上台後與美國漸漸疏遠的西方盟友來說，顯然佔上風。不過同時民主黨金主，如華爾街的金融大行及矽谷的科技巨企，在中國大陸亦有龐大利益，其對白宮的影響力有多大依然為未知之數。然而此在現任特朗普政府下同樣出現，除了因撰寫《致命中國》而被提拔的納瓦羅（Peter Navarro）為對華鷹派外，高盛出身的財長姆欽亦被視為鴿派。而據前國安顧問博爾頓（John Bolton）新書《事發之室：白宮回憶錄》中爆料，特朗普其實亦非想像中反華。所謂誰親華、誰反華的討論，可能只是子虛烏有。