共和黨參院控制權勢危　民主黨初選內訌未平息

距離年底美國大選尚有不及半年時間，居選票上段的總統候選人已經塵埃落定，由前副總統拜登挑戰現任總統特朗普。隨着美國新型冠狀病毒疫情失控，以及全國各地反種族主義及反警暴的大規模騷亂及示威，特朗普的處理手法備受質疑，民望暴跌。美國有線新聞網絡（CNN）月初的民調顯示，拜登遠拋離特朗普驚人的14個百份點，令特朗普陣營大為反彈。而其他民調均顯示，拜登跟特朗普之間有着雙位數的差距，令共和黨來年保住白宮毫不樂觀。

除了選票上段的總統大戰外，選票中下段的國會兩院亦甚為緊湊。共和黨於2018年中期選舉雖痛失眾議院控制權，但仍保有參議院的議席多數，令特朗普的彈劾案於參議院中遭不費吹灰之力而撃潰。然而隨着特朗普民望大瀉，共和黨的參院控制權亦危如累卵。由重量級資深參議員麥凱恩（John McCain）腦癌逝世而出缺的亞利桑那州一席，本來已是民主黨主攻的搖擺州份，現時共和黨聲勢江河日下，現任麥薩利（Martha McSally）落馬機會大增。

至於自1997年擔任東北部緬因州參議員至今，自稱為共和黨黨內溫和派的柯林斯（Susan Collins）在2018年卡瓦諾（Brett Kavanaugh）委任為最高法院大法官的提名聆訊時，因卡瓦諾爆出性侵醜聞而備受壓力。柯林斯雖然聲稱相信女事主福特（Christine Blasey Ford）在國會的證詞，最終投票卻仍投下贊成票，惹起民主黨人及自由派極度不滿。此場選舉柯林斯會否被選民「票債票償」，未可知也。若緬因州落入民主黨手中，共和黨在參院優勢將縮窄至僅一席。

当地时间2018年10月10日，美国华盛顿，美国总统特朗普在白宫的罗斯福厅签署了两项旨在降低处方药价格的法案。图片作者:JONATHAN ERNST/视觉中国

共和黨內部感危機

不過民主黨人亦非沒有落馬之虞。2017年補選中現任瓊斯（Doug Jones）因共和黨對手摩爾（Roy Moore）陷入孌童等多宗性醜聞，而在深紅的南部阿拉巴馬州以些微票數突襲成功，此仗應該沒法重演奇蹟。不過近年愈趨轉藍的科羅拉多州有前州長希肯盧珀（John Hickenlooper）出山硬撼共和黨現任加德納（Cory Gardner），亦有力為民主黨扳下一城。加上在特朗普的民望不斷下滑，就連紅州蒙大拿、北卡羅萊納，甚至艾奧瓦州都出現議席不穩。

日前共和黨參議院多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）被問到其一旦失去參院控制權會否卸任，麥康奈爾斷言拒絕，已顯示連華盛頓的共和黨內部也感受到危機。而麥康奈爾對眾議院民主黨人的《警務公義法案》（Justice in Policing Act）持開放態度，特朗普雖曾怒斥示威者為暴徒，又下令用武力驅散白宮外拉法耶特廣場（Lafayette Square）的示威者，甚至揚言出兵平亂，亦不得不簽署行政命令改革警隊，亦是知道民心所向，眾怒難犯，為了連任而讓步。

民主黨在總統及國會戰線形勢一片大好，自然將焦點放於肅清黨內左翼進步派份子。2018年中期選舉黨內初選中，在紐約州第14選區中撃敗連任十屆，眾議院民主黨黨團主席克勞利（Joe Crowley）而一鳴驚人的科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez），兩年間成為無人不知的政壇超新星。科爾特斯的進步主義政綱與主流民主黨親商路線相悖，因而多次與民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）公開齟齬，今屆自然成為民主黨建制重點打撃的對象。

本屆科爾特斯便迎來前記者卡布雷拉（Michelle Caruso-Cabrera）挑戰，其背後更得到金融巨企高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）、私募股權巨頭黑石集團行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）等，眾多華爾街大行及連鎖巨企的金源加持。然而縱使有大財閥撐腰，卡布雷拉籌得的200萬美元競選經費遠不及科爾特斯平均200美元以下，小額眾籌的1,050萬美元。此場親商建制派與左翼進步派的對決，幾乎是總統初選拜登對桑德斯戲碼的重演。

奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）嘗與佩洛西隔空交火。（路透社）

社會千瘡百孔

進步派亦非只守不攻，在全國多地派出少數族裔及女性候選人挑戰民主黨現任眾議員。其中焦點落在於紐約州第17選區擔任眾議員逾30年，掌管眾議院外交事務委員會，多次與香港民主派會面的恩格爾（Eliot Engel），迎戰由桑德斯、沃倫等支持的非裔前校長保文（Jamaal Bowman）。而民調顯示以素人身份出戰的保文正領先重量級人物恩格爾十個百份點。而為了挽教恩格爾選情，前紐約州參議員兼國務卿希拉里表態支持恩格爾，令此場初選更添大戰氣氛。

在紐約市同受全國騷亂及示威影響時，久未露面的恩格爾終於現身布朗克斯（Bronx）街頭，卻向該區領袖坦言其若非有初選，他根本不關心當地情況，惹起公眾抨撃。此卻恰好反映恩格爾此等民主黨建制派，以及在此番失言後依然表態支持的希拉里等雲端精英階層，跟社區中的民生疾苦是何等脫節離地。而當其如卡布雷拉般得到如高盛、黑石等金主源源不絕的資助，其心思逐漸由服務布朗克斯南移到曼克頓的華爾街，亦是自然不過。

美國經歷特朗普四年的災難式統治已經是千瘡百孔，而前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在新書《事發之室：白宮回憶錄》大揭特朗普瘡疤，此政壇深水炸彈如何為年底大選發酵，仍然是未知之數。然而就算民主黨果真全取白宮以及參眾兩院的控制權，若其再次沉醉於金錢與權力的紙醉金迷，忘卻在此疫情及示威中暴露出少數族裔及低下階層的水深火熱，縱使特朗普被踢出白宮，另一場更激烈的民粹怒火反撲，只會是時間問題。