共和黨力阻綠色基建計劃　死抱小政府思想

新型冠狀病毒疫情遏之不息，美國新增確診人數不跌反升，然而全美各地經濟卻已急不及待陸續重開。疫情對美國經濟打撃極為嚴重，4月曾錄得14.7%的失業率，損失約1,470萬就業職位，遠超過2008年的金融海嘯。雖然隨各地復產美國6月的失業數字回落至11.1%，但仍有140萬人上月底首次向政府申請失業救濟，遠高於外界預期。高盛預計美國本年度國民生產總值收縮4.6%，美國經濟衰退已是無可逆轉。

在此場1929年大蕭條以來最嚴峻的經濟危機，美國民眾都盼望一名如羅斯福一般的改革派強人領袖推行像「新政」一樣的大刀闊斧政策。尤其以其1935年簽署的《社會安全法案》，更成為美國史上最舉足輕重的福利政策，為所有美國公民提供社會保障的安全網，為老病傷貧及失業人士提供生活補助，使其皆有維生機會。為快速令美國經濟復蘇，羅斯福又大興土木，全國各地修橋補路以創造就業機會，形成美國沿用至今的公路系統。

羅斯福新政影響深遠。（維基）

仿羅斯福的綠色新政

近年美國左翼風潮復起，進步陣營亦仿傚羅斯福提出「綠色新政」概念，以增加政府開支興建大型基建，將美國經濟由高污染發展模式改造為低碳的綠色經濟，以應付迫在眉睫的氣候危機。及至新型冠狀病毒全球大流行所製造的生態及經濟災難，進步派的主張一時間更大行其道。就連一直對「綠色新政」極為抗拒的民主黨主流派，亦不得不擁抱潮流，推出總值1.5萬億的綠色基建法案，以綠色、韌力、現代，創造職位的基建項目重建疫後美國。

此名為《前進法案》內容涵蓋甚廣，由道路及運輸投資到減少污染，由水利工程到廉價房屋、網絡供應、教育，更提出提升醫院及醫療設施、郵政設施及服務等鉅細無遺。然而共和黨主流依然死抱過去40年列根以來的新自由主義，奉大市場小政府為不可逾越的金科玉律，反指民主黨不負責任把國債加諸在下一代身上。參議院共和黨多數派領袖麥康奈爾直斥法案為「極左派」的「廢話」，揚言就算其上周在民主黨控制的眾議院通過，也會被參院否決。

此也見於民主黨內部的派系之爭。過去一個月中進步派素人在黨內初選中挑戰主流派大佬，且有不少斬獲，也令民主黨大佬深感來自左翼一端的壓力，大選前向左靠攏亦有利其重拾年輕進步選民支持。然而當現時民主黨選情大好，年底更有望白宮兼參眾兩院全取，當其打江山時自不是花言巧語故作進步，當其坐江山時有會否重推此《前進法案》，還是有復萌其親大財團、與華爾街沆瀣一氣的故態，拭目以待。