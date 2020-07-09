盛事、普及、精英化外　體育亦須產業化

新一屆立法會選舉在即，各路人馬正為參選磨拳擦掌。盛傳有意參選「體育、演出、文化及出版」界別的港協暨奧委會副會長霍啟剛近日向傳媒分享對體育政策的看法，並列舉出多項建議細節，可謂提早透露參選「政綱」。與不諳體育發展的現任議員馬逢國相比，霍啟剛的觀點無疑更值得討論。

霍啟剛認為疫情來襲，業界發展不足的問題頓時表露無遺，但亦表示當中「有危亦有機」。如何在後疫情的狀況下發展體育，他認為除了繼續實踐一貫盛事化、普及化、精英化的方針，更須考須加強體育產業化的發展，配合政府支持、科技發展推動體育發展。

繼續盛事、普及、精英化

誠然，體育盛事理論上可提高本地的體育硬件水平，藉此促進本地運動員培訓及競賽水平，甚至借盛事經濟，讓體育賽事衍生更大的經濟效益等。然而，以早年申辦亞運為例，當年政府預計申辦亞運的開支（如提升體育館規模）遠教可衍生的收益為高，教公眾質疑此為「少數人的面子工程」。誠然體育發展不能全以經濟數字衡量，但真正教市民憂慮並非申辦亞運是否「化算」，而是政府只僅於體育基建上大灑金錢，反而卻未能同時提出長遠的體育政策，申辦盛事自然只成為生意一宗，卻無支持體育發展的功效。霍啟剛欲希望推動體育盛事化，認為現時香港可借大灣區發展的優勢，令香港更具條件申辦國際盛事，此說法不無道理，但政府背後有否一套更整全的願景以支持本地體育發展，其實同樣重要。

香港有興趣於體育的市民不少，但體壇整體發展未如理想。（資料圖片／李澤彤攝）

受疫情影響，不少運動盛事因而告吹，但霍啟剛認為長遠體育界發展應趨向科技與體育競技結合，故疫情有助促進此機遇。舉例說，他認為不少運動比賽均可網上舉行，讓運動競技可克服地理限制、甚至疫情般的突發狀況。以單車賽事為例，疫情肆虐令不少專業級單車比賽延期、甚至取消，有舉辦商嘗試將專業賽事移師至虛擬平台，於今年4月舉辦「The Digital Swiss 5」的虛擬比賽，當中更有16隊世界巡迴賽的車隊參賽，是為首次舉辦的大規模虛擬單車競賽。或許目前虛擬運動競技仍未成主流，但長遠來說是趨勢所向，政府如能及早作準備，這亦不失為塑造香港作體育盛事之都的良方。

至於在普及化及精英化方面，正如我們早前指出，政府可購買東京奧運的轉播權，既能做到全民共賞，亦能提升體育運動風氣。霍啟剛另外提出檢討現行計分機制，以容納及支持更多新興的體育項目，以及推動運動員退役後轉型等建議，這些倡議已切合目前體育資助及運動員生涯規劃等重要面向，實為業界所望，但到底具體操作、實際推動工作為何，當局仍須多加研究。

體育發展亦須產業化

在固有的方針以外，同樣重要的是本地體育產業化，例如霍啟剛要求政府牽頭提供更多資源，正如注資國泰航空、海洋公園般的方式支持體育產業。本港體育發展多年裹足不前，政府如能拿出魄力，全力資助發展體育產業，固然為之樂見。除此之外，霍啟剛亦建議政府為投資體育運動的商界提供稅務優惠，以吸引商界投資，這亦是足壇多年倡議不果、惟卻相當重要的措施。

縱使霍啟剛仍未宣布參選，但至少從其觀點所見，其對體育發展不乏見解，也教現任議員馬逢國更為深入。「體育、演出、文化及出版」界別的議員席位最終花落誰家，還看其他參選人的政綱及相關選民的意願。如何促進香港的體育文化發展，選民必須以事議事，選出最能代表及改善業界福祉的人選。