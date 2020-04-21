【新冠肺炎】康文署有盡力推廣體育嗎？

疫症肆虐，本港最新失業率高見4.2%，不少打工仔生計大受影響，體育界亦不例外。本地不少體育教練賴以教班為生，但隨中、小學等停課多時，康文署亦先後封場兩次，業界人士隨時「手停口停」。康文署宗旨之一為推及普及運動，但當更多體育教練飯碗不保，甚至因生活壓力毅力轉行，又何談推育全民體育？政府思維必須更為靈活，利用已有資源盡力保障業界人士生計。

普及體育 先保障生計

在商業掛帥的香港，體育活動本身已不被看好，更遑論是以此作為職業。舉例說，體育教練須身兼多職，於不同地方、機構教班才能維持生計，幾乎為業界的寫照。然而疫情來襲，體育教練的生計隨即變得命懸一線。香港體育教練工會籌組委員葉國鴻表示，1月至今全職教練的收入為零，部份教練更須轉行做外賣、跟車及賣生果，情況教人感嘆。

誠然，政府早前曾推出第二輪的防疫抗疫基金，向每名曾於過去一年，在體育總會及機構從事教練工作的註冊教練，提供7,500元的補助金。然而金額有限，不少體育教練大嘆只為聊勝於無，對生計幫助有限。政府一直強調致力在社區推廣體育活動，然而在業界教練瀕臨失業、轉行危機，政府卻未能施予援手。

香港體育教練工會早前召開記者會，指出政府向教練發放一次性7500港元補助並不足夠，盼能有持續性對策。（盧翊銘攝）

作為體育教練的主要僱主之一，康文署顯然未有積極保障教練生計。康文署灣仔區康樂事務經理林燕華在出席區議會會議時指，指因疫情關閉轄下場地關係，署方已在1月29日至3月31日期間，共取消119項康體活動，當中涉及300多位教練與薪酬35萬元，相關撥款已發還給區議會。但當有議員建議改以「一對一」、「一對二」等小規模教學，及網上教學等方式授課，以維持教練生計，署方卻以違反「普及體育」為由拒絕，教人費解。

小班、網上教學可行

康文署應讓教練們有限度教班，更切合「普及體育」的理念。署方可以盡可能讓體育課程於最符合衛生安全的條件下進行，小班教學無疑為最佳的選擇，然而署方竟稱「精英運動員咁嘅level就可能一對一」，暗示小班教學對象並非普羅大眾，箇中理據教人不明其然。或許署方其實擔心小班教學不符合成本效益，但即使如此，署方大可改動課程安排，例如讓多堂數的課程改以密集式的小班教學，參加者改以單堂、小班形式學習整個課程的濃縮內容，而教練則每堂教授不同學生，務求使學員與教練均可完成整個課程。

至於網上教學方面，康文署亦不同意，既擔心老人家因沒有相關器材於家中上課，又指一般市民透過映像未必能掌握教學技巧，教學質素成疑，加上體育活動種類繁多，並非所有都適合網上教學，故有違其「普及體育」宗旨。誠然，網上教學有其限制，但必須理解此為在非常時期下的折衷方法，較署方活動完止停辦為好。況且即使市民家中器材有限，或是並非所有運動適合以網上教學，但總有體育活動能適合，例如一些在家也能進行的體適能、健身訓練，而事實上業界亦教練正嘗試網上教學，證明網上教學只為署方不為，實非本質上不可為。

康文署聘用體育教課授班，主要使用區議會撥款，而課程因疫情停擺，相關撥款亦因為歸還區議會。但康文署只要脫離官僚思維，敢於彈性處理授課安排，既可以盡量為教練提供就業機會，理論上亦只須使用早已預留署方使用的撥款，毋須耗用額外公帑。歸根究柢，要保障體育教練生計，確保本地體育推廣前路並非無法，只是政府不願為之。康文署應盡快局部開放轄下場地作小班授課，以及積極研究使用網上授課形式，在非常時期中與業界共渡時艱。