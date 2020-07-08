立法會議事廳本非街巷罵戰之地

本周二（7日）立法會三個事務委員會就「港區國安法」舉行聯席會議，律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超代表政府出席，鮮有地以強硬口吻回應民主派議員的質詢。其中較令人印象深刻的，莫過於公民黨立法會議員郭家麒指特首林鄭月娥稱早前公布的國安法執行細則「保障人權」乃「難聽過粗口」，李家超竟以牙還牙地指郭家麒的發言是「粗口都不如」。李家超的話聲剛落，郭家麒馬上勃然大怒，厲聲質問李家超自己哪一句到底「粗口都不如」，李家超又毫不遲疑地回敬說「你所說的每一句都粗口都不如」。

李家超如此猛烈回應議員質詢，不少人感到意外。李家超的一句「粗口都不如」也令立法會滿堂哄動，可見即使連這些高坐廟堂已久的議員也對其強硬的回應感到驚訝。事實上，近來一反常態以強硬口吻回應外界的並不只有李家超。當日一同出席的鄭若驊，也一連以幾個「錯」字回應民主派議員對國安法的質疑，形容他們是「誤導市民」。而在立會以外，特首林鄭月娥同日在記者會中被追問能否保障新聞自由，林鄭亦不客氣地回應要求所有新聞記者都完全遵守國安法她才能作出保證。

李家超（右）出席立法會聯席會議後表示，《港區國安法》的實施細則讓警方在有需要時，行使適合的權力履行維護國家安全的責任，執法時有不同制約。（歐嘉樂攝）

理直方可氣壯

政府官員與議員正面交鋒，而不是反覆重申既有的官方立場，某程度上是為人眼前一亮。這是否國安法出台後的連帶作用，還需要多加觀察，但這改變可以是正面的。官員如果理直氣壯，他們毋須吞吞吐吐打官腔，而是敢於據理力爭，反駁不合理的質疑，那對政府將來的施政絕對有所幫助。當然，官員首要確保政策本身合理，才能擇善固執，其次亦不能不虛心納言。如果官員以為「靠惡」，甚至以為惡行惡相、出言不遜便是大道理，那便是本末倒置。對民選代議士不問是非，那不單對民意不尊重，處理不當更會觸會另一波管治危機，故此其「度」必須謹慎掌握。

另一邊廂，議會內議員議政文化亦是每況如下。一些民主派議員以為投擲發臭物品、對官員甚至建制派動輒以粗卑之言便是「議政」。這讓人漸漸覺得議事廳已成為議員「表演」，而並非議員之間理性討論政策的地方。久而久之，習非成是。如今官員對他們突然變得不客氣，不少議員突然感到無所適從。郭家麒與李家超對罵，結果得由主持會議的陳克勤指出同一句話兩個人也有說，如果要收回兩邊都要收回。民主派議員亦宜三省自身，到底這些年來在議會內除了「表演」之外，有多少時候是認真論政。

無論是官員和代議士，理應都是以香港的福祉為依歸。議事堂應該是理性討論如何改善港人民生的地方，而非整天充斥着潑婦罵街式的街巷口水戰之地。如果香港議會只能流於此，便只是學得了民主代議制的敗壞之處，卻學不到優良之處，實在是香港之悲哀也。