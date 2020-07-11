泛民初選爭崩頭　從政者預備好為民服務了嗎？

民主派在周六及周日（11日及12日）舉行立法會選舉初選，希望以最強人馬爭取「35+」，迫使政府對「五大訴求」讓步。顯而易見的是，在反修例運動餘波未了、「港區國安法」剛生效的背景下，初選和正式選舉肯定都會高度政治化，選舉無可避免被操作為「對抗專權」的場所。如果形勢朝着這個方向發展，意識形態歧見愈是繼續發酵，從政者就愈會忘記走入建制目的，在於理性論政，腳踏實地為民服務。

上述判斷並非無的放矢：去年底區議會選舉結果證明，民主派政客得以當選，不是因為有過人能力，或者政綱有說服力，而是因為立場夠「黃」，實際上收割了反修例運動的成果。《香港01》當時便已指出，民主派政客抱有這種想法，只會把所謂「攬炒」路線帶入議會，令區議會的民生屬性被扭曲。同樣嚴重的是，區選結束後對抗沒有結束，民主派繼續在立法會內會拉布，沉迷政治操作，絲毫沒有回歸理性的想法。

所謂回歸理性，可以很複雜，也可以很簡單，民主派周四（8日）支持把法定產假延長至14周便是一次絕佳示範。究竟切切實實為人民謀福祉重要，還是「抗爭」和「攬炒」重要？我們認為答案是不言而喻的。

香港需要良好議會文化

撇除部份走偏鋒的政客，民主派一般被視作和理非代表，香港若要建立良好的議政文化，離不開他們的參與。可惜隨着極端勢力近年冒起，民主派逐漸失去方寸，甚至對極端勢力寄予同情，可謂不幸。

中央通過「港區國安法」清楚劃出政治底線，胡思亂想或任意妄為的人應該醒了，不要再執迷於所謂「勇武」、「抗爭」、「港獨」、「國際聯繫」。民主派應該明白，代議士雖然要尊重民意，但亦不能盲目順從民意，應該在不理性籠罩下引領市民走一條務實之路。另一方面，市民亦應該明白，香港若要重新出發，不能寄望於那些只求出位，徒有光環但腹無良策的政客。

「港區國安法」實施後，社會大體恢復平靜，這是香港重新起步的契機。在此情況下，民主派參選人要想清楚究竟想怎樣：是在中央展現強硬後，繼續沉迷意識形態之爭，抑或為了香港的長治久安，務實地參與經濟民生建設，提出具操作性的改革藍圖？選擇前者只會令香港繼續虛耗，但如果選擇後者，香港則有煥發生機的可能。