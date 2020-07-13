新加坡大選反對派創佳績　人心思變執政黨好應自省

新加坡大選結果塵埃落定，執政人民行動黨一如所料保住國會三份二的絕對多數，然而得票率卻大瀉8.6個百份點，總得票平均得61%，所得議席比例亦為建國以來最低，93席中取得83席。最大反對黨工人黨議席則大躍升，爆冷拿下盛港集選區的四個議席，共取得十席，為1957年建黨以來最佳成績。此一成績已令星洲的一眾反對派極為振奮，工人黨支持者更在後港該黨的票倉，無懼疫情上街拉起印上工人黨鎚子黨徽的旗幟歡呼慶祝。

另一邊廂明明是大贏家的人民行動黨則一片愁雲慘霧，其大選中幾乎所有選區的得票都急挫，被視為李顯龍接班人的財長王瑞杰，在東海岸集選區出選得票率卻急挫7.3個百份點，僅得53%選票險些墮馬。若王瑞杰果真要接棒繼任總理，必先思考是否要轉往更安全選區參選，否則一旦下屆得票率再跌，他墮馬而無法續任總理，將會貽笑大方甚為尷尬。此一大挫對王瑞杰接班部署，甚至今後仕途有否影響，還待分曉。

至於曾與當地商會會面時，嘲諷港人搶廁紙「低能」而引起軒然大波的的貿工部部長陳振聲，在前總理李光耀出選多年，被視為固若金湯的票倉丹戎巴葛集選區得票更大瀉逾14.6個百份點，撼動人民行動黨高層核心。人民行動黨在新選區盛港出師不利更損兵折將，一連痛失總理公署部長黃志明、交通部兼衛生部高級政務部長藍彬明、內政部兼衞生部高級政務次長安寧阿敏三名內閣成員，打亂該黨第四代領導層的接班大計。

圖為2020年7月11日，新加坡在野工人黨的支持者揮舞旗幟慶祝。（Getty Images）

種族主義問題成關注

而在盛港撃敗人民行動黨星級陣容的工人黨，卻全是初出茅廬的年輕素人。當中的惹火人物辣玉莎更僅以26歲之齡成為國會最年輕議員，亦為首名馬來裔反對派議員贏得大選。其在選前在社交媒體指摘警方對待外勞及少數族裔明顯比華人或白人嚴苛，被指控為破壞種族和諧，遭人民行動黨宣傳機器瘋狂攻撃，甚至因有人向警方舉報被調查。如今辣玉莎在大選中綻放光芒，除了顯示人民行動黨的宣傳攻力今不如昔，亦反映坡人普遍認同國內的種族主義問題。

除了工人黨在東北部旗開得勝外，其他反對派在西部亦大幅收窄與人民行動黨的差距。曾被人民行動黨以「無准證演講」下獄五周的民主黨秘書長徐順全，在武吉巴督大漲6.4個百份點，僅以2,000多票飲恨，其黨友淡馬亞亦於武吉班讓同樣以不及3,000票落敗。年前一手創立前進黨，更邀得李光耀胞弟李顯揚加盟的政壇元老陳清木，本屆猛攻西海岸集選區，更為大選焦點所在。雖然其最終以3.4百份點之差失諸交臂，卻足教人民行動黨抹一巴汗。

儘管民主黨、前進黨最終全軍盡墨，但其敗選宣言猶如勝選，工人黨議席大有進賬，亦為新加坡的反對運動達到新里程碑。人民行動黨表現不如理想，縱有新冠病毒疫情的近因，亦有人民行動黨執政過久漸與民心背離的遠因。如陳振聲的「低能論」雖是嘲諷港人，亦是以居高臨下的姿態訓示新加坡人的家長心態。王瑞杰大選前夕稱坡人未接受到非華裔總理，直指印度裔的工人黨秘書長畢丹星，亦盡顯其種族偏見及精英心態，皆令選民反感。

新加坡人民行動黨前成員陳清木（中）在2019年7月宣布成立新加坡前進黨，圖為他2019年12月21日在Facebook發布圖片。（Facebook@Dr Tan Cheng Bock）

人民行動黨不如昔？

身為候任總理的王瑞杰公然發表種族主義言論，卻得到權力的重重保護，相反26歲的反對黨馬拉少女辣玉莎，僅指出社會一直存在的種族歧視問題，卻被指控破壞種族和諧，國家公權力對執政黨及反對黨厚此薄彼的不平等待遇皆看在國人眼裏。因此李顯揚在選前向坡人發表公開信，稱現時一黨獨大，政府缺乏監督與制衡，亦缺乏透明度或問責制，畢丹星亦稱不能給予人民行動黨空頭支票，讓之為所欲為，皆明顯得到選民認同。

事實上人民行動黨建國以來一直把持朝政，日益走上精英主義的道路，早已非昔日李光耀一手創立以廉潔高效聞名的團隊。新加坡政府高官薪俸一直為全球數一數二，然而人事任命及薪酬標準一直不甚透明，予人私相授受之感，而由於國會亦是由人民行動黨獨攬大權，調查官員缺失亦只淪為自己人查自己人，亦難以取信於民。近年新加坡貧富懸殊加劇，疫情又暴露社會的外勞及種族問題隱患，新加坡人人心思變，不難理解。

在新時代下國家出現新的社會問題時，政府卻用千萬高薪養出了一批連番失言，政績無甚看點卻又持精英主義心態的官員，豈不教坡人失望。若然仍然不知有漢無論魏晉的，終日沉醉於數十年前戰無不勝的光輝，抱殘守缺的以李光耀年代的舊思維舊方法應對新問題，勢必遭時代淘汰。今天新加坡人雖未想令山河變色，但強烈渴求一個強而有力的反對派。要挽回國民信任，人民行動黨今後五年仍須多下苦功。