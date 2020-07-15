參議院共和黨初選　特朗普扳倒舊將報私仇

距離萬眾矚目的美國大選尚有不及四個月，民主共和兩黨的總統候選人雖已塵埃落定，各州州長及參眾兩院各選區的初選卻在密鑼緊鼓舉行。周二（14日）舉行的初選之中，以共和黨在深紅南州阿拉巴馬州的提名戰最為緊湊，因與總統特朗普鬧翻而遭辭退的前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）重返擔任參議員20年的阿州參選，卻遭到獲特朗普支持、前美式足球教練的政治素人特本維爾（Tommy Tuberville）撃敗，廣受國內熱議。

塞申斯在極深紅的阿拉巴馬州擔任參議員多年，為國會中最保守的參議員之一，以反對自貿協議及強硬移民政策等民粹路線廣為人知。2016年特朗普以一個毫無從政經驗的前真人騷節目主持參選，為共和黨主流輕視並極力排斥。不過特朗普以「築牆」等破格的反移民民粹路線卻跟塞申斯一拍即合。塞申斯更力排眾議，成為首名共和黨國會議員公開支持特朗普，在包括阿州在內的南部舉行「超級星期二」前為特朗普站台，更為後者的選情打下強心針。

作為首席「侵粉」的塞申斯，在特朗普入主白宮後也論功行賞，被委任為司法部長一職。然而當特朗普總統寶座尚未坐穩，已身陷「通俄門」醜聞，塞申斯亦被牽涉其中，被踢爆曾與俄羅斯大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）兩次會面。在眾怒難犯之下，塞申斯表示為了避嫌不會參與任何有關「通俄門」的司法調查，自此跟特朗普交惡。特朗普指摘塞申斯委任米勒（Robert Mueller）出任該案特別檢察官，又未有竭力阻止調查，最終老羞成怒將之辭退。

特朗普與Twitter：特朗普在社交傳媒上的「怒火」還屢屢殃及他自己的部下，例如美國前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）。特朗普曾通過Twitter宣布逾20位官員的離職消息。圖為塞申斯。（AP）

政綱不合的素人

本來塞申斯在阿拉巴馬州出缺的一席，為共和黨囊中之物。不過特朗普支持的阿州最高法院首席法官摩亞（Roy Moore）在選前接連爆出孌童等性醜聞，最終竟由民主黨的瓊斯（Doug Jones）以不及兩個百份點之微爆冷勝出補選，被民主黨高舉為奇蹟。不過此一奇蹟似乎可一不可再，多項民調顯示共和黨將重奪阿拉巴馬州一席，而共和黨初選競爭因此亦極為激烈，塞申斯卻竟在首輪投票落後前美式足球教練的政治素人特本維爾。

特本維爾何許人也？事實上其除了因執教阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）美式足球多年在州內甚具名氣，並經常以「侵粉」身份招搖過市外，極少談及具體政策。評論認為其政見為典型的共和黨主流，走支持減稅削開支、支持自由貿易、親大財團、溫和移民政策等傳統中間偏右路線，明顯跟特朗普的經濟民族主義、貿易壁壘主義等民粹路線不同。為此塞申斯亦質疑特本維爾對北京立場不夠強硬，要求對方為中國軍事實力強過美國的言論道歉。

本來塞申斯多年一直主張的反移民、反自貿、反中國路線，為2016年特朗普的崛起創造條件。然而兩人因為「通俄門」一事反目，特朗普竟然支持跟其政見或意識形態都不盡相同的特本維爾，只為擊敗塞申斯。此事足見特朗普以個人自尊及一己喜惡放於首位，為此更不惜放棄其政治信念，又或者其心底根本並不相信其一直所行的民粹主義路線。今日塞申斯之敗，是為特朗普主義的一大挫敗，然而親手把之扼殺的，卻竟是特朗普本人。