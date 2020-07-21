【新冠肺炎】疫情惡化或推禁足　社會情緒要管理

新冠肺炎第三波疫情持續，行政長官林鄭月娥會同衛生局方官員周日（19日）記者會上宣布多項防疫措施，包括擴大「口罩令」適用範圍，部分公務員在家工作等。會上林鄭月娥不排除再度出招，亦提及多個城市的「禁足令」可能。市民未來需否禁足，政府要如何避免群眾恐慌，一眾決策官員都要謹慎為之。

本地第三波疫情爆發。（資料圖片／盧翊銘攝）

專家稱或需禁足

隨疫情愈變嚴峻，近日政府專家袁國勇、許樹昌均表示政府因應疫情，有可能需要推行「居家令」、「禁足令」等防疫措施。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，若現時防疫措施推行7至14日後，確診數字仍幾何級上升，屆時政府將要考慮居家令，至少限制市民日常不能出門。中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，若大量市民仍然持續外出，政府或需實施「禁足令」。

政府宣布非提供緊急或必須服務的政府部門，由周一（20日）起在家工作，但社會上卻有不少上班族仍須到辦公室上班。其中新加坡為防疫情，便曾使用禁足令，由政府指定非必要或緊急的企業開始在家工作或暫停營業，保障員工健康。政府在疫症初期盡可能讓社會維持運作，可謂是維持基層生計的無奈辦法。然而一旦疫症在社區爆發，確診人數未有下降跡象，市民禁足也是避免感染人數過多壓垮醫療系統的可行方法。

然而一旦疫症在社區爆發，確診人數未有下降跡象，市民禁足也是避免感染人數過多壓垮醫療系統的可行方法。（資料圖片／張浩維攝）

禁足須避惹恐慌

第三波疫情爆發後，本港便曾出現零星搶購潮，所幸是未擴散全港，市民暫未需要為物資擔憂。其中較早出現疫情的慈雲山，區內超級市場內的即食麵等糧食貨架均被搶購一空。樂富、新蒲崗等甚至再現紙巾搶購潮。部分超市因應疫情開始限購，限定顧客購買白米、紙巾等指定貨品時不能購買多於兩件。

政府若要推行禁足，不能像其他限制堂食、關閉場所等措施一樣「突然開始」。政府應該盡早向市民公布，讓市民、企業都有所準備。政府亦應與超級市場等零售商事先協調，針對糧食、防疫物品，及有搶購往績的貨品，由超級市場按人頭實行限買。政府亦可適時公布本港白米、口罩等物品的企業庫存數字，讓市民安心。搶購潮出現不一定源於物資短缺，更多時候是市民購買過量物資而清空貨架做成恐慌。如何讓市民保持信心，可以購買物資前「停一停、諗一諗」，亦是政府必需面對的一大課題。