醫院設施不足可「致命」　居家抗疫救香港

香港繼周日（19日）錄得過百宗新冠肺炎確診後，周一（20日）再錄得73宗新增個案，醫療系統正受嚴竣考驗。救護設施緊張，不但增加病毒死亡率，而且增加員工和病人感染機會，加速系統崩潰。政府的加強抗疫措施走遲一步，市民亦出現抗疫疲勞。為今之計，全社會也更嚴厲限制活動。

醫管局於短期內會將亞博館內的其他展館改裝成社區隔離設施。（資料圖片）

隔離措施不敷 危及病人醫護

截至19日中午，公立醫院已啟用650間負壓病房，共1,207張負壓病床，兩者使用率分別為71%和62%。確診個案連日破頂，使用量可能在幾天內告滿。有報章引述消息，指慈雲山有患者要等待五小時後，才能由急症痓的負壓病房至病房的負壓病床，而該病床正是同日離世的94歲確診者。按現時趨勢，即使醫管局會重啟500張二線隔離病床，加上政府啟用早前籌建的鯉魚門和竹篙灣檢疫單位，安置病情轉輕的患者以騰出醫院資源，這些設施很快又告滿。

病床、呼吸機短缺，容易令病人失救而死。新加坡的確診者超過4.2萬名，但死者數目不足一百，比例遠較英美等國低。當地有傳染病顧問指出，正因為醫護密初監察病人狀況，病人毋須通通湧進深切治療部，病情轉差者，則可迅速轉送深切治療。此外，適時幫助病人俯臥，增加病人換氣能力，可減少使用呼吸機。

此外，新冠病毒傳染力強，住院人數增加，病毒容易在院內傳播，既傳染病人亦傳染醫護人員。英國《衛報》引述消息，當地國民保健系統內受感染的個案有5%至7%，而且難以追蹤源頭。病人身體虛弱，染疫更難康復。醫護染疫，治療人手更加緊絀，更打擊士氣。治病之所成為染病之所，令人憂心。

追查失守原因 更須阻止崩堤

香港第三波疫情大爆發，或許因為社會抗疫疲勞，或許因為政府豁免檢疫措施太鬆，以致有患者進入社區，也可能因為檢測不足，未能及早測出患者和切斷傳播鏈。醫學界必須尋找原因，堵塞漏洞，阻止疫情惡化。同時間，社會必須往最壞打算。醫護專家近日警告公眾，香港要有心理準備實施更嚴厲的活動限制，包括禁足令，非必要員工限制外出，真正斷絕傳播鏈，對香港經濟和民生造成沉重打擊。

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港人不願看到鬧市只剩下外賣員工穿梭街道，既然如此，就要把握最後機會力挽狂瀾。還記得在疫情爆發之初，醫護界別寫標語拍照，感動萬千：「為你，我堅守崗位；為我，請你堅守在家」，無比感動。因為疫症放緩，標語和感人場面漸漸被遺忘。此刻大家須重拾口號，坐言起行，減少聚會，減少外出用膳。日前衞生防護中心推測有人因為附近有患者吸煙而被傳染，似乎再次證明時常戴口罩何等重要。不少外地傳媒引述醫護統計，疫症鼓勵煙民戒煙，既然當下吸煙這麼不便，又不鼓勵聚會，而吸煙又會削弱抵抗力，本地煙民不妨藉機戒煙。

要斷絕傳播途徑，除了針對飛沫，亦要針對經手接觸眼口和鼻，那就要減少接觸物件，例如減少現金交易，自攜餐具，時常帶備消毒搓手液，均為有效方法。古語說，勿以善小而不為，別看輕個人小事，若每人也顧及衞生，病毒要傳播就倍添難度，抗疫之路再見曙光。