與華萊士專訪淪為吵架　特朗普選情如何救亡？

新型冠狀病毒疫情在美國如野火般遏之不絕，在各州逐步放寬隔離措施後又爆發新一波疫情，更拖累總統特朗普選情。近日民調顯示，特朗普與民主黨對手、前副總統拜登的支持度拉闊至15個百份點之多，幾乎連任無望。為此特朗普團隊亦積極救亡，請來最大支持者霍士新聞台的資深主播華萊士（Chris Wallace）到白宮後園專訪，卻反而弄巧反拙。特朗普不僅多次與華萊士爭拗，又不斷投訴自己受傳媒不公平對待，表現極為不成熟、極為自我，引致劣評如潮。

華萊士何許人？其為著名資深傳媒人邁克華萊士（Mike Wallace）之子。當年老華萊士為哥倫比亞廣播公司（CBS）1968年開播的《六十分鐘時事雜誌》首批主播之一，曾訪問不少政要名人，以辛辣銳利的訪問手法見稱，曾跟阿拉法特辯論暴力、挑戰普京的民主觀、與霍梅尼談伊斯蘭教義等。兩代中共領導人鄧小平及江澤民亦曾接受其對質，其中江澤民便曾被當面問及法輪功學員及「坦克人」王維林等敏感議題。江澤民不失大體的表現受大陸網民激讚，更被視為中共與西方最水乳交融的時光。

老華萊士雖已作古，中共領導人接受西方媒體專訪的日子亦似成絕唱，但其子基斯華萊士的傳媒界成就亦不遜於其老父，以其新聞頻道《霍士周日新聞》廣受好評，亦多次訪問國內外政要。此次跟特朗普對碰，華萊士亦未有因對方是總統而退讓，反而直言不諱，如指出特朗普稱拜登欲解散警隊的指控為錯誤。兩人又爭拗美國新冠病毒患者死亡率，特朗普指美國為最低死亡率的國家之一，遭華萊士反駁，特朗普最後竟稱：「我最終都會正確。」毫不把事實及人命當作一回事。

2016年10月19日，美國內華達，共和黨任命人唐納德·任命與主持克里斯·華萊士在最後的一場候選人辯論會上握手。（圖源：AFP / VCG）

一國之首竟未能共患難

當華萊士最後問及特朗普會想國人如何記住其總統生涯時，特朗普卻喋喋不休的投訴其如何被傳媒不公平對待，又翻起「通俄門」舊賬說自己遭受針對，狀甚委屈，與其一直標榜的強人形象不盡相同，似是已打定輸數，甚至為自己將會敗選找藉口。然而當疫情依然肆虐全國，至今造成逾14萬人死亡，每日數百人死於病榻之上，數以百萬計國民失去飯碗，或禁足無法正常生活時，堂堂一國之首竟未有與國人共患難的態度，為國民排難解憂的表現，反而眼中只有自己，可謂自我之極。

特朗普此次專訪，竟與華萊士爭吵起上來，其自私自我，視美國人民性命作等閒，國人亦看在眼裏。因此其民望在疫情爆發以來不斷下瀉，絕非偶然，更不可推搪為所疫情所累。而特朗普亦似乎終於認識到疫情對其民望打擊，近日便貼上一則戴上口罩的帖文，稱戴口罩是愛國之舉，一改以往不肯戴口罩的態度。其於周二（21日）又重新舉辦抗疫記者會，希望展現其領導能力，又改變昔日口無遮攔，再也不見類似注射消毒劑入體內的驚人言論。

為了挽救垂死的選情，特朗普也不得不暫時收口，然而其「從良」到甚麼時候，何時再來一場大爆發仍是未知之數。現時離大選尚有三個半月時候，特朗普能否在11月逆轉勝，取決於美國疫情能否放緩，人民生活能否回復正常。然而最重要的，仍是作為一國之首，特朗普能否在此危難之時，暫時拋開其自己，展現與全體國民一同共赴國難，顯示其重視每名國民的生命及福祉，對其苦難及折磨表達同情及關切之情，事實上人民此時此刻對國家領袖的要求，也不過如此卑微。