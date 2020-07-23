【新冠肺炎】「封灘」難敵泳客熱情嗎？

本港新冠肺炎疫情爆發，康文署上周三（15日）公布暫停開放包括轄下泳灘在內的戶外康樂場所，但卻無損市民前往嬉水的興致。周末天氣持續炎熱，不少市民不理設施關閉，依舊進入沙灘甚或落水暢泳。本地源頭不明的感染個案與日俱增，如何讓市民減少前往人多地方，成為本港抗疫關鍵。

周末天氣持續炎熱，不少市民不理設施關閉，依舊進入沙灘甚或落水暢泳。（資料圖片）

泳灘旅客不減反增

由於泳灘不像其他康文署的室內設施，政府宣布關閉之後，仍有不少市民可以如常前往。港九拯溺員工會發言人胡啟榮向傳媒指出，康文署下令關閉沙灘後，仍有市民照闖沙灘，人數比往年同期多三分之一至一倍，部分泳灘甚至人流過千。由於救生員無權執法，因此他們也只能勸喻遊人離開。

康文署宣布關閉泳灘後，泳灘設置的更衣室及戶外沖身設施同步暫停，惟市民硬闖，亦使泳灘衛生狀況更形惡劣。泳灘關閉設施，泳客反而利用鄰近廁所更衣、沖身，用洗手盆洗頭、沖腳，本來非用作泳灘用途的洗手間地板亦積滿泥沙。《香港01》記者在鄰近淺水灣的廁所內更發現疑似泳客留下的內褲。第三波疫情之下香港人人自危，但泳灘的衛生狀況，卻比關閉之前更加令擔憂。

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泳灘難執法 市民須自律

假日海灘比往常多人，本已不利拉開人與人間的社交距離。而泳客遊泳、曬太陽時，更不太可能同時戴上口罩。或許會有市民認為到海灘乘風可以避開疫情，但在人多聚集，人人都不戴口罩的情況下，到泳灘渡假也難言比市區安全。

本港疫情嚴峻，市民到海灘暢泳的「盛情」難卻，康文署一方面固然可圍封海灘。但因泳灘相對較其他設施開放，要全面封鎖始終有一定難度。因此政府亦可考慮向救生員賦予權力，對擅闖泳灘的遊客，在勸喻不果後發出票控。

惟本港泳灘眾多，防疫既為大眾健康著想，票控罰款理應是最後手段。防疫始終依靠市民自律，或許放假被迫留家令人感到沉悶，但為了在醫院前線搏鬥的醫護人員，市民都應該出一分力，自律減少到人多地方，盡量與人保持適當社交距離。