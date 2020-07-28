【新冠肺炎】市民取樽排長龍　網上登記可考慮

本港新型冠狀病毒的第三波疫情嚴峻，社區上的源頭不明個案日增。醫管局周一（27日）起開始在22間普通科門診診所免費派發及收集樣本瓶，較高感染風險及輕微不適的市民可在指定時間免費領取和交回樣本收集包。然而措施推行兩日，每日早上仍有逾百人到場排隊，門診不足十分鐘便派完當日名額。其間既無為取樽市民登記，市民又要一早餐風露宿，隊尾者等待過後甚至只能無奈離開，樣本瓶的派發程序有待改善。

7月28日，慈雲山慈正邨兩大廈先派樽，有人領取多個樣本瓶，居民轟安排混亂。（梁鵬威攝）

何苦市民凌晨排隊

位於鑽石山的東九龍普通科門診診所，有市民凌晨1點起便開始排隊，一直等到診所朝早七點半起派樽。而將軍澳普通科門診外排頭位的伯伯亦於清晨五點霸位。而每日取樽名額110個，有市民表示自己排在九十幾位，但卻因名額派完而不能取樽，最後只能無奈離開。社區疫情擴散，市民人人自危，但要取樽一驗並不容易。

市民浪費大量時間排隊等候，但能否取樽仍要視乎運氣，而每朝逾百人在政府門診外聚集，其客觀效果更有現時防疫施之目標。若到場者全依衛生署指示，皆屬於較高感染風險及有輕微不適的市民的話，更難免令人擔心現場的傳播風險。

署方在派發樣本瓶時，應同時以網上電子方法輔助，例如開放網上派籌，抽樣要市民在指時間到場取樽，避免市民須到場排隊，也減少診所外的人流聚集。至於未必掌握電子方法的長者們，署方可以在門診內為長者上網登記，甚至透過網上登記。署方亦可考慮以郵遞方式向市民寄出樣本收集包。目前僅以排隊決定順序，既耗費市民時間，亦難為長者凌晨在街頭等候。

7月28日，巿民在東九龍普通科門診診所外排隊，等候索取深喉唾液樣本瓶。（梁鵬威攝）

檢驗成本僱主有責

有排隊市民向傳媒表示，他領取樣本瓶僅為僱主要求檢驗，又指員工須有陰性結果才能上班。結果取樽市民未必每位皆如衛生署預期一樣，全屬有較高感染風險，或身體有所不適的市民。本身應到私家醫院或診所進行檢測的僱員，反而因為免費而被吸引到政府門診接受門診服務。

為使政府的社區檢測能更有效尋找隱形患者，政府可研究向要求僱員檢測的僱主，規定他們須讓僱員到私家診所或醫院進行檢測，並應由僱主承擔相關費用。例如政府可在新一期保就業計劃中，將由僱主支付檢測費用列作其中一項承諾等，以此鼓勵僱主在可行情況下盡量安排員工在家工作，而非借助政府的免費檢測後繼續回辦公室。