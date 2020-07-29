【新冠肺炎】堂食禁令重創飲食業　救市措施應適時推出

本港的新冠肺炎確診個案連日破百，政務司司長張建宗周一（27日）宣布由周三凌晨起，食肆全日禁止堂食，以減少人群聚集。雖然堂食禁令是疫情失控時期的必要之惡，但由於飲食業界僱用人數甚多，港府同須在食肆倒閉潮擴大前，加大「防疫抗疫基金」的資助範圍和金額，並考慮對租用食環署鋪位的租客提供租金寬免，紓緩禁令對經濟和民生的影響。

7月29日起所有食肆全面暫停堂食七日，料市民到超市購食物會增多。（鄭子峰攝）

政府周一將食肆堂食限制「加辣」後，不少飲食業界代表對此大感無奈。立法會飲食界議員張宇人不但表示沮喪，更指出政府推出晚市堂食禁令後，本港已無新增食肆群組感染個案，並認為飲食業已遭污名化；餐飲聯業協會會長黃家和則稱，儘管業界上周已預料政府會收緊措施，但堂食禁令一再加長，粗略估計已有逾千間食肆暫停營業或提早關門，行業未來的生意勢受影響，難免會出現倒閉潮。縱然兩者對新措施評價不一，但同時亦期望政府能盡快支援業界捱過難關。

在生活層面，堂食禁令無疑大減市民的用餐選擇。但更重要的是在就業層面，本港飲食業的僱用人數甚多，其經濟風險不容忽視。根據統計處的數字，截至本年3月，餐飲服務業總僱用人數達22萬多人，佔全港就業人口6%，可見行業不但為勞動市場提供大量就業機會。但據政府4至6月份就業統計，飲食業乃是疫情的重災區，失業率超過14%、就業不足率亦達8.2%，超遠2008年金融海嘯的寒冬。若然疫情並未有隨着防疫措施加辣，而在短期內回落，當下飲業食快速萎縮的情況，定會波及運輸、食品加工等相關行業，對本港經濟的打擊更為沉重。

可波及其他行業

堂食禁令是減少市民社交接觸的必要之惡，但特區政府亦要隨之加大對飲食業的補助，以減少新措施對經濟的影響。例如，港府在首輪「防疫抗疫基金」中設立的「食物業界別資助計劃」裡，亦有為八類食物業持牌人提供20萬元或8萬元一畢過資助；或是第二輪「防疫抗疫基金」中推出的「餐飲處所（社交距離）資助計劃」，為提供堂食但生意受到影響的餐飲處所按面積，提供25萬元至220萬元資助等緊急援助，這兩個方案雖然未必能讓飲食業起死回生，但亦可算一解燃眉之急。因此，政府除了可加大和提早發放第二輪資助，亦可考慮在第三輪資助中另設「堂食外賣店」的補助。這不但可起保就業之用，同時亦能穩住外賣供應。

可是，由於租金佔食肆營運成本比例甚高，故政府的資助亦只能紓緩業界的壓力，而各店的存亡終歸還須端視租金的走向。儘管港府不能且無力違反市場原則，勒令業主減租，但政府除了可勸喻業主減租，同時亦可身先士卒，在食環署轄下的公眾街市、熟食中心和熟食市場裡，提供租金寬免。雖然食環署管理的場地僅有一百多個，佔全港商用物業總數九牛一毛，但此舉不但可向全港市民釋出防疫時期，顧全大局的領導思維，更可向一眾業主闡釋各行業環環相扣、唇亡齒寒的道理。