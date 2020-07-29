【新冠肺炎】建築公司現群組　工友只能街邊食飯？

新冠肺炎第三波疫情肆虐，本港連續多日逾百人確診。衛生防護中心周二（28日）晚上在網上新增涉及13名患者的建築公司群組，惟周一的記者會上未有提及該群組，衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋當日漏了公布，亦指個案太多非所有資料都在手上，因此需時整理。

地盤個案須警剔

隨本港個案增加，本港卻有不少地盤仍正施工。署方對於與建築地盤可能相關的個案，理應謹慎處理。現時政府推行的堂食禁令，雖然可以減少市民在拉下口罩進食期間傳播病毒。但對於無處食飯的工友而言，他們既無辦公室，也不可能跑到郊野公園進餐，便因而被逼於露天地方甚或地盤聚餐，傳播風險根本未有因而減低。而近日天氣炎熱，地盤工友工作時難以戴上口罩勞動，病毒在工友間傳播的風險仍大。

現時尚在開工的地盤眾多，有關群組在記者會上漏報，或讓業界輕視工地風險。而衛生防護中心發現漏報之後，亦只於夜晚於網上更新資料，難言理想。「堅城（梁氏）建築有限公司」群組至今累計至少15人確診，雖然張竹君指受影響患者是在辦公室工作，同事之間或沒有戴口罩食飯，但衛生防護中心同時發現多個地盤出現確診，也表示會調查地盤個案是否有所關聯。近期每日新增個案逾百，衛生署目前面對的困難可以理解，但日後面對同類漏報事件，衛生署仍應即時公布澄清，讓公眾了解疫情實況。

7月29日，食肆全日禁堂食、室外強制戴口罩生效。荃灣有市民在街邊、公園食飯盒，地盤工人則在地盤內食飯盒。（羅國輝攝）

補貼工友暫留家

工友食飯既無處容身，工作期間又難佩戴口罩。無奈地盤工作不能在家上網完成，而貿然叫停所有地盤工作亦可能使部分人「手停口停」。有傳有涉事患者工作的中西區山頂加列山道地盤，《香港01》記者周二到現場了解時，已發現地盤自上周六（25日）起便無人工作。現時出現確診個案，或與密接觸者相關的地盤工地，大都暫停施工。工友生計在停工期間如何維持，亦教人擔心。

為讓工友可以有能力在疫情期間暫時停工，政府應研究為地盤工友提供援助，例如參考建造業防疫抗疫基金，再向工友發放新一輪補貼，以此支援工友暫停到工地工作留家抗疫，亦方便疑與確診個案相關的工地工人在停工時，仍可有一定生活保障。現時可繼續上班的工友，在午膳時候要他們街邊食飯也未免強人所難，相信政府尚可伸出援手，透過資助鼓勵工友留家抗疫，暫時紓緩他們為口奔馳的壓力。