【新冠肺炎】疫情之下才可以「work life balance」？

外地與香港的烹飪節目、食譜網站近來不少人討論，但多少人真的有閒情在家「煮飯仔」？新冠肺炎疫情嚴峻，不少企業轉推在家工作，打工仔留家時間比以往倍增。加上餐廳暫停晚市堂食，日常忙碌的港人相信多了下廚，在這疫情的夾縫之下，反而找到一點工作與生活的平衡。

港人或許有了空閑時間與家人笑罵「BBC」，看着西方世界的烹飪節目如何糟蹋亞洲的炒飯。（YouTube@mrnigelng）

工作生活 失去平衡

疫情之下港人開始留在家中「煮飯仔」，飲食節目有如異軍突起。以往未嘗聽及會自己煮飯的朋友們，現在反而拿起鑊剷，高談闊論煮飯、造蛋糕的興致。市民在家陪伴子女的時間變多，也有更多時間玩電子遊戲、看電影。一天24小時，我們開始將更多時間分給家人。當社會一切如常的時候，香港人失去了應有的「work life balance」，到疫情時候卻失而復得。這也更令人懷疑，到底甚麼才是正常？

港人工作時數之長並非新鮮事。根據政府統計處資料，本港僱員每周工時中位數為44.3，而非技術工人則約高達48至50小時。以每周五天工作計算，港人平均每日有八至十個小時不在家中。對比瑞銀《價格與收入》2018年調查所得，香港工時仍遠高於鄰近城市，例如台北的每周41小時，東京的每周39.5小時，以及北京的37.42小時。而以人均GDP作比較，香港工時仍遠超人均GDP全球首三位的盧森堡（34.8小時）、瑞士（34.9小時）以及挪威（34.2小時）。

香港的高工時生態不顯得特別高效，但港人生活卻為此付出代價，失去了追尋興趣的時間，也送走了工餘時候應得的閒暇。香港統計處最新的《香港的女性及男性—主要統計數字》亦顯示，本港女性結婚的年齡中位數迫近三十，男性平均亦到31.6歲才初嘗結緍滋味。固然結婚與否受多種因素影響，既要在香港的高樓價環境中找尋歸宿，也要在工餘之後擠出時間相處。一對愛侶要在香港生存，殊不簡單。

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疫情過後 可如常嗎？

疫境之下，在家工作反而為港人換來一點閑暇。港人或許有了空閑時間與家人笑罵「BBC」，看着西方世界的烹飪節目如何糟蹋亞洲的炒飯；日常工作過後的逼巴士時段，今日終於可以安坐家中，看劇集和電影好好輕鬆。當然這些「享受」目前或許只能算是部分工種的幸運，仍有不少港人遭受到無薪假、「被炒魷」的威脅。但這從疫情偷來的清閑如何在後疫症時代得以延續，也是社會應當思考的問題。

標準工時在香港討論多年，在家工作的模式或許今後都可以行之有效。到有一天香港能走出疫症陰霾，政府、商界以至社會都是時候將焦點落在港人工作與生活之間的平衡，甚至可以鼓勵企業在疫後延續在家工作的模式。疫症經驗告訴我們「Work life balance」的重要，哪怕只是在家裏煮一道菜、與孩子一起讀一本書，都相信這會是港人之福，為人所樂見。