美國營造「新冷戰」是為了充當自由世界的「統帥」

中美世紀角力愈演愈烈，有指中美正觸發一場「新冷戰」。國際間上至政治精英、下至一般民眾，不少人由於有「美蘇冷戰」這個先例，便主觀地將當下的中美大角力套入過去的框架。然而，此一時非彼一時，幾十年間世界不單出現了巨大改變，今日的中國也非蘇聯，不能用這種硬生生的「冷戰」思維想像中美角力的將來。

今日的國際局勢跟美蘇冷戰不再一樣，環境決定無法重演一次「冷戰」。中國不是當年蘇聯，中國融入世界的程度遠遠不是當年蘇聯可以比較，而中國也從來沒有要輸出其自身制度。另一方面，美蘇冷戰時期世界只有兩大超級大國，歐洲因二戰已變得殘破不堪，美蘇兩國在1970年代的整體GDP接近世界的六成。但今時今日，中美兩國的GDP只是世界的四成左右，世界上還有不同持分者有自己的利益和立場，強迫其他人參加一個由中、美兩國設計的二元陣營本來就不現實。

崔天凱曾強調，中美之間儘管有分歧甚至有時有爭議，但要能夠管控分歧，同時進一步擴大合作。（新華社）

崔天凱：新冷戰不符利益

本周二（4日），中國駐美大使崔天凱透過視像參與「亞斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時表示「新冷戰不符合任何人的利益」。事實上，崔天凱這次表態並非孤例，他本人在美已多次表示中國不欲打新冷戰，認為中美應以合作而非對抗處理矛盾和競爭問題，中央政府也多次作出類似的表態，國家主席習近平上月末在亞投行理事會年會的開幕致詞再指中國始終支持多邊主義。在一些人的解讀中，這是代表中國還未有力量與美國一戰的證據，也有指是以中國為了避免被美國組織國際圍堵的說辭，但更正確的說，這代表了中國充份地了解到中美角力的本質並非「美蘇冷戰」。

反觀美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在7月23日的講話，卻是完全另一番景象。蓬佩奧該篇題為《共產主義中國與自由世界的未來》，指過去美國與中國的接觸政策是失敗的，呼籲盟友甚至中國人民與美國合作圍堵中共。其內容已不止是中美角力或是「中國威脅論」，當中充斥着美蘇冷戰時代的意識形態觀念，甚至被稱為「新鐵幕宣言」。這種拉攏陣營二元對立的想法，某程度反映了顯示美國的保守精英正千方百計努力營造一個類似於美蘇冷戰的世界。

2020年7月23日，美國國務卿蓬佩奧發表對華政策演講，呼籲世界各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」，被外界視為是開啟新一場冷戰的新鐵幕演講。（AP）

這個政治藍圖中，中共這個「敵人」最終是否能打倒，也許並不是美國所關心。其真正的野心是，建成一個所謂「自由」與「極權」的鐵幕，好讓美國可以在自身國力不斷地下沉的同時，找尋一個藉口繼續像美蘇冷戰時期一樣充當西方陣營的「統帥」。這個想法其實就與特朗普於2016年贏出美國總統大選的策略如出一轍——無須解決美國不同群體的矛盾，而是通過擴大矛盾，鞏固自己的核心支持者。當下美國真正關心的並非全球國際社會如何，而是如何組成一個陣營讓自己繼續成為「話事人」。

但蓬佩奧的「新鐵幕演說」已過去差不多半個月，卻沒有國家表示將會參加這個美國千方百計想再建構的「鐵幕」，一直緊跟美國步調的英國、澳洲等未見舉措。這說明了中國對於「新冷戰」的判斷是合乎當下世界的現實。不少西方評論在討論中美角力時，似乎認定了中、美各自令局勢走至當下近乎「冷戰」的局面，但其實一場「新冷戰」只是美國保守派的期望，並非現實。美國堅持冷戰思維，繼續以手段脅迫他國參加其「討伐中國的十字軍」，最終只會是自討沒趣。