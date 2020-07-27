【中美領事館風波】美國不守規則　談何領導世界？

中美關係最近急速惡化，確實觸目驚心，追溯事情肇因和發展過程，不難看出火上澆油的是美國：下令關閉中國駐休斯頓領事館，本身就極為粗暴；而美方隨後派人前往領事館破門而入，撤下中國國旗、國徽、門牌等，種種違反《維也納外交關係公約》的舉動，甚至讓人覺得美國的行事作風與「爛仔」無異。相比之下，中方人員在接管美國駐成都總領館時反而顯得克制。人們不禁要問，美國這個全球第一強國哪裏還有大國風範？

美國本身是《維也納外交關係公約》締約國，但它顯然沒有遵守相關規定。根據第22條，使館館舍不受侵犯（inviolable），接受國官吏非經使館館長許可，不得進入；接受國有特殊責任（special duty）採取一切適當步驟，保護使館館舍免受侵入或損害。美國政府不可能對上述條款一無所知，但仍執意對休斯頓領事館破門而入，與入屋盜竊沒有什麼分別。

美國雙重標準

美國政府經常把維護秩序掛在嘴邊，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在最近針對「共產中國」的演說中，也警告中國可能會顛覆「基於規則」（rule-based）的世界秩序。不知內情的人或會誤以為美國就是守護者。但許多事實都表明，美國對所謂「規則」從來抱有選擇性態度，有利的就遵守，不利的就不置之不理。

例如美國國院院曾在2016年歡迎海牙常設仲裁法庭就南海仲裁案的裁決，但美國本身卻沒有加入《聯合國海洋法公約》，足見其雙重標準；又例如奧巴馬和特朗普政府阻撓世貿組織常設上訴機構的法官任命，最終導致該機構在2019年年底停擺。類似操作毫無疑問是不負責任的，因為規則因此變得似有似無，無助解決問題之餘，反而加劇爭議。

世界秩序應該基於規則，這是人類安身立命所必須。然而，規則若要有效運作，離不開所有持份者對其心存敬畏。美國是頭號強國，應當樹立典範，而不是搞特權，嚴以律人、寬以待己。