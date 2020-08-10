【新冠肺炎】既要內地援助　更要香港自強

由於豁免檢測安排失誤、檢疫能力不足等問題，香港自7月中旬爆發第三波疫情。雖然近日每日確診個案已回落至雙位數，但數字仍然偏高。許多市民都在慨嘆「究竟我吔做錯乜嘢」，要受這個無能政府拖累。問題終歸是要解決的——如果未能控制疫情，那就要像政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇所講，尋找內地支援，否則社會運作很難恢復正常。但在支持內地援助之餘，香港長遠而言必須自強，不能每次遇麻煩都要求中央援助，這只會令內地人看不起香港。

疫情自年初爆發以來，香港在抗疫上一直暴露弱點，早在2月就因為口罩不足而向內地求助；而當香港安然度過第一及第二波疫情，社會陸續恢復正常之際，卻因豁免檢測政策存在漏洞而觸發第三波。現在回想，倘若當局在吸取第一、二波疫情的教訓後，檢視自身不足，包括完善豁免檢測政策和提升社區檢測能力，疫情未必會大幅反彈。這些本來都是香港可以自行處理的事，但港府都做得很差。

「國家隊」進場就是在這個背景下發生的。不得不承認，相比香港，內地在疫情爆發中後期的補救措施做得出色，例如它具備在大城市進行全面檢測、短期內興建臨時醫院收治病人的能力。正因如此，內地得以戰勝疫情，現時內地人已無須佩戴口罩，恢復了正常生活。港府素以高效著稱，但在抗疫方面卻處處被內地比下去，這是它必須深刻反思和檢討的。

袁國勇：「搞唔掂」就要求援

對於部份對內地援助有顧慮的市民而言，他們應以科學專業為尚，不要輕信個人DNA會被「送中」的陰謀論，也不要先入為主地認為內地疫苗一定不可靠，一切應以科學為準；而對政府而言，既然短期內無法單憑自身提升抗疫效能，那就惟有倚重外援。誠如袁國勇教授所指，當香港的檢測問題經過五個月都「搞唔掂」就要找人幫手，否則本港經濟及社交活動便難以回復正常，會變成西方社會一樣，許多人都有抑鬱及創傷後遺症，「一是餓死、一是病死、一是悶死」。

當下首要任務是抗疫，與內地加強合作是有益的。但我們同時認為，香港應在克服今次疫情後作出全面檢討，思考自強之道，不要養成有事就等「國家隊」幫忙的壞習慣，這只會令香港失去自我改進的動力。