連建制派都終於睡醒了嗎？

「五大訴求沒有提及要房屋，年輕人的五大訴求是公義、公道、公開及公正。」不知就裏，或會以為此話出自「黃絲」。叫人意外，此人是建制派立法會議員石禮謙。

地產及建造界議員石禮謙接受《經濟一週》專訪時，連番批評政府。首先，他指出反修例只是問題導火線，根本成因在於社會潛在許多矛盾。「2014年後打擊了佔中，我們或許以為社會已沒事。但社會很多矛盾，我們沒有做好功夫及責任清走，矛盾一直擴大，成為了2019年6月。」對於特首林鄭月娥的《施政報告》，他認為那些津貼只是恩惠，無辦法解決社會問題。「五大訴求沒有提及要房屋，年輕人的五大訴求是公義、公道、公開及公正。」

「講人話」也很難得？

石禮謙的訪問得到不少人轉發，稱讚他「難得地講人話」。這種情況實在令人啼笑皆非。一名商界及政治精英、在立法會打滾近二十年的議員，指出社會民怨爆發之成因，及點出特首林鄭月娥的局限，竟然也被市民視為「難得」，豈不諷刺？而且香港的問題涵蓋多方面，房屋及民生困境絕對是病徵之一，地產及建造界出身的石禮謙試圖替地產霸權、經濟不公撇清關係，似乎忘了「公義」也關乎經濟層面。何時我們對立法會議員已經愈來愈沒有期望，甚至預期他們說不出甚麼務實而確切的好話？

這場反修例運動將香港政治、經濟等問題暴露出來，無疑是一場「震撼教育」，連部分的建制派或親建制聲音，也感到如當頭捧喝。除了石禮謙之外，實政圓桌立法會議員田北辰便在示威初期指出，政府應該安排重啟政改，使政府問責團隊重獲社會認受性，並認為選舉機制可警惕政府施政貼近民生民情，同時滿足中央和港人期望。田北辰亦多次重申，委員會可同時徹查示威者及警方責任，即使功能與監警會可能重疊，只要適當分工便可雙管齊下。

特首林鄭月娥宣讀《施政報告》時，泛民議員將「五大訴求缺一不可」標語投射在立法會牆壁上。（李澤彤攝）

只知護航的建制派？

如今跑出來說幾句「人話」的建制派，其向來的政治倫理奇怪地乃不能與政府「唱反調」。正如石禮謙在訪問中亦強調，他始終為建制派，責任乃社會安定及減少矛盾，即使在投票時也會支持修例。但建制派有否想過，若然他們只知附和政府，甚至甘作附庸，這對政府及社會是福是禍？

在其他民主政體，執政黨在國會也不能夠事事保駕護航，而須向政府反映民意、監督政府施政。這是他們責任之所在，甚至存在之價值。過去多年，建制派被部分市民標籤為「保皇黨」，正因為他們未能發揮應有的監察角色，鞭策政府施政。如今特首林鄭月娥碰得焦頭爛額，建制派才恍然「睡醒」，指出社會矛盾重重，官員沒有盡責。難道他們又有負責任嗎？

建制派與政府的關係，已經扭曲多年。一方面，建制派認為「有辱無榮」，功榮往往在政府，若然政策觸礁他們反而要賠上民望。另一方面，政府也錯誤地以「箍票」思維看待建制派，一心倚賴這些盟友能夠為政策護航。在修例一事上，林鄭透過小讓步換取建制派中的商界支持，完全反映出這種「數夠票」之心態。但政治始終不是抽離社會及民情、真空地運作，即使功能組別或特首未必需要面對廣大選民的考驗，也需以民意為念，要圓滑回應社會訴求。像林鄭那樣粗暴之結果，可謂建制派與政府所能面對之最惡劣情況。

社會亟需政治領袖

這次反修例示威對於政府及建制派，都可謂上了寶貴一課。對於政府，特別是那至今仍未明白社會民怨的特首，當連石禮謙、田北辰等建制派也看出社會矛盾所在，前問責官員如張炳良等也倡議獨立調查及重啟政改，林鄭月娥應反躬自省，在政治制度、經濟結構等多方面如何對症下藥，盡快讓社會看見曙光。隨愈來愈多示威者浪費青春於街頭，愈來愈多小商戶因「變相宵禁」而生意大跌，社會實在再沒有本錢拖延下去。

對於立法會議員，他們亦應回歸基本，重新認識香港的結構問題。建制派不能甘作附庸，泛民亦不能只知反對，事實上他們有如一體兩面，同樣流於政治立場的表述而沒有讀懂香港這本書。香港正面對半世紀未見之大變，需要的是全面而徹底的制度改革，大亂後求大治。他們作為政治領袖，若然連他們都沒有認知責任之重大，沒有勇氣帶領社會踏出改革一步，這個城市怎能不淪為絕望之都？